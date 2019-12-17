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توك شو

عفاف شعيب تكشف تفاصيل مكالمتها مع شقيقة البطل رأفت الهجان

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 02:32 ص
الفنانة عفاف شعيب
الفنانة عفاف شعيب
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توك شو
كشفت الفنانة عفاف شعيب بطلة مسلسل "رأفت الهجان"، أنها تلقت عددا كبيرا من الاتصالات الهاتفية من شقيقة "رأفت الهجان"، أثناء العرض الأول للمسلسل.

وأضافت خلال حوارها مع إسعاد يونس مقدمة برنامج " صاحبة السعادة" المذاع على فضائية "DMC": " اول اتصال من شقيقة رأفت الهجان، كان بعد عرض الجزء الأول من المسلسل وأخبرتنى بأنها نزيه الجمال، فقلت لها: معرفش أحد بهذا الاسم، فردت قائلة: أنا شريفة الهجان".

أوضحت: “ تلقيت العديد من التهاني من الناس، لأن العمل كان يضم نجوم كبار صعب يجتمعون في عمل واحد الآن وهم محمود عبدالعزيز، ونبيل الحلفاوي، ويوسف شعبان، ومحمد وفيق، ويسرا، وعفاف راشد”.

وأكملت: “"صالح مرسي، كلمني وزارني في البيت، فقلت له إزاي بعد دوري في مسلسل "الشهد والدموع"، والنجاح الذي حققته، أقدم دور من كلمتين".

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