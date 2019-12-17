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رامي جمال: الجميع ساندني في محنتي.. وتقبل المرض أول مراحل العلاج

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 02:56 ص
رامي جمال
رامي جمال
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إبراهيم القادري
قال الفنان رامي جمال، إن البهاق بدأ في جسدي منذ أربع سنوات وظهر على شكل نقط صغيره في جسدي وتحديدا في يدى ووقتها فقدت التركيز نهائيا كما أنه كان يظهر ويختفي وأستطيع السيطرة عليه.

وأضاف "جمال " في تصريحات تليفزيونية: أنني كنت أتناول دواء الكورتيزون وكانت تختفي هذه النقاط وبعدها اكتشفت ان دواء الكورتيزون له ضرر على تناوله وتوقفت عنه وبعدها انتشر في جميع أنحاء جسدى .

وأوضح"جمال" ان هذا المرض ظهر مؤخرا في وجهي ومن وقتها بدأت الواجهة ووقتها كتبت على حسابي الشخصي لأنني لن أستطيع أن أخفيه طوال الوقت لأنني عندما كنت أستيقظ كنت أرى نفسي في المراية حتى أراه زاد أو قل.

وتابع"جمال" أن جميع الأشخاص سواء أعرفهم أو لا قاموا بدعمي كما أن أغلب الأطباء عرضوا عليا حلولا للعلاج ولكن جميع الحلول أنا قمت بها وبعد ذلك علمت أن أول مراحل العلاج لهذا المرض هو التقبل النفسي له لأنه مرض مناعي .

واستكمل"جمال" أن هذا المرض لا يظهر للأشخاص الذين هم أمامي على المسرح ولكنه يظهر عند تصوير فيديو أو عند وجود تصوير فوتوغرافي.
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