أسعار الخضروات والفاكهة في مصر اليوم الثلاثاء 17 -12- 2019

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة في مصر استقرارًا خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، 17 – 12- 2019، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.



ويستعرض برنامج "8 الصبح" بشكل يومي، أسعار الخضروات والفاكهة، من أجل تمكن أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بشكل يومي.



وفيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر:



أسعار الخضروات اليوم في مصر



الطماطم: 3.5 جنيه

البطاطس: 8 جنيهات

الخيار:6.5 جنيه

فلفل رومي ألوان: 12 جنيها

القرنبيط:5 جنيهات

البصل:5 جنيهات

الجزر:4 جنيهات

الملوخية:10 جنيهات



أسعار الفاكهة اليوم في مصر



رمان: 3.5 جنيه

جوافة: 7.5 جنيه

الموز : 10 جنيهات

البرتقال:5 جنيهات