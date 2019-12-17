بمكياج ثقيل.. مي سليم تستفتي الجمهور فى إطلالتها الجديدة

نشرت الفنانة مي سليم علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " صورة لها جديدة بإطلالة ناعمة.



وظهرت مي بإطلالة هادئة باللون الابيض حيث اعتمدت علي اظهار ملامحها اكثر من ملابسها حيث انها اعتمدت جاكت او بلوزة باللون الاوف وايت او الابيض وعليها فرو بسيط .



وارتدت هير بيس بالورد المطرز بالفصوص التي تشبه الكريستال المط ، واعتمدت تسريحة بسيطة ولكنها ابرزت شعرها بالهير بيس.



واعتمدت مكياجا هادئا من البينك من احمر الشفاة والشادو الفاتح بالبينك الهادئ كما وضعت ايلاينر بسيطا لتحديد رسمة عيونها مع تصحيح الحواجب باللون البني الفاتح.



وسألت مي متابعيها في تعليق علي صورتها عن مكياجها وكتبت " انا مش بحب make up الثقيل بس قولت حاجة جديدة عليا

إنتوا رأيكم اية ؟"





وانهالت عليها التعليقات بالاعجاب عن جمالها ومكياجها كانت ابرز التعليقات " حلو ويجنن واخرون قمر ماشاء الله وزي القمر والمكياج تحفة "

