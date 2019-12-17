ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع وإصابة 12 شخصا في حادثي تصادم بالشرقية

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 01:27 م
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
Advertisements
محمد الطحاوي
لقي شخص مصرعه وأصيب 11 آخرون في حادثي تصادم بالشرقية، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة بفاقوس والصالحية الجديدة وجار تقديم العلاج اللازم لهم وتحرير المحضر اللازم.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقي إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم أمام الصوامع بالصالحية الجديدة.

وتبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم سيارة سوزوكى بسيارة ربع نقل، أمام الصوامع دائرة الصالحية الجديدة، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بكدمات وسحجات تم نقلهم إلى مستشفى الصالحية الجديدة، وجارى تحرير محضر بالواقعة.

علي جانب آخر لقى عامل مصرعه وأصيب 6 آخرون من عمال اليومية، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بطريق الصالحية فاقوس، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى فاقوس العام، وإخطار النيابة العامة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة طفلتين وإصابة آخرين في حادث تصادم بالبحيرة

ترشيحاتنا

كان بيهزر.. حقيقة فيديو بطل نزع العباءة في السعودية

تريند الفن| فيديو فاضح لـ فنانة شهيرة.. صلاح عبد الله يهين لاعبي الزمالك.. المطربة الأمريكية جينيفر جراوت ترتدي الحجاب

بسبب سقوط عمود الشبكة.. نقل لاعبة الأهلى للعناية المركزة

غموض موقف رمضان صبحي من مواجهة الإسماعيلي بسبب العضلة الخلفية

بمكياج ثقيل.. مي سليم تستفتي الجمهور فى إطلالتها الجديدة

برفقة تامر حسني وسوسن بدر.. حلا شيحة من كواليس مش أنا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف عن استخدامها فورا.. الأكواب الورقية والفلين فيها سم قاتل

بعد تراجع سعر الدولار..تعرف على أسعار بيجو من الوكيل .. صور

بمكياج ثقيل.. مي سليم تستفتي الجمهور فى إطلالتها الجديدة