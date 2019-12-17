مصرع وإصابة 12 شخصا في حادثي تصادم بالشرقية

لقي شخص مصرعه وأصيب 11 آخرون في حادثي تصادم بالشرقية، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة بفاقوس والصالحية الجديدة وجار تقديم العلاج اللازم لهم وتحرير المحضر اللازم.



كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقي إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم أمام الصوامع بالصالحية الجديدة.



وتبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم سيارة سوزوكى بسيارة ربع نقل، أمام الصوامع دائرة الصالحية الجديدة، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بكدمات وسحجات تم نقلهم إلى مستشفى الصالحية الجديدة، وجارى تحرير محضر بالواقعة.



علي جانب آخر لقى عامل مصرعه وأصيب 6 آخرون من عمال اليومية، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بطريق الصالحية فاقوس، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى فاقوس العام، وإخطار النيابة العامة.