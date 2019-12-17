لمروره بأزمة نفسية.. انتحار شاب شنقا داخل مسكنه في شبرا الخيمة

تخلص شاب من حياته بالانتحار شنقا داخل غرفة نومه بمنزله بشبرا الخيمة بسبب مروره بأزمة نفسية وتم نقل جثته إلى مستشفى ناصر العام وتولت النيابة التحقيق.



تلقى النقيب محمد حسام معاون مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة "م ف ع " يبلغ من العمر 35 عاما مشنوقا في غرفة نومه في منزله بدائرة قسم ثاني شبرا.



تم إخطار اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية وانتقل اللواء هشام سليم، مدير المباحث، والعميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية لموقع البلاغ.



وتبين أن المتوفي كان يمر بأزمة نفسية، فغافل أسرته وقام بتعليق حبل في جنش حديد بغرفة نومه وشنق نفسه ولقى مصرعه وتم نقل الجثة إلى مسشتفى ناصر العام وتحرر محضر بالواقعة.



وقرر زياد الباسل وكيل أول نيابة قسم ثاني شبرا، انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثه لمعرفة سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

