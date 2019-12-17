وفد من "طب هارفارد" يبدأ تدريب الدفعة الأولى من الأطباء المُدرِبين المصريين ببرنامج الزمالة المصرية

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن بدء تدريب الدفعة الأولى من الأطباء المُدربين المصريين ببرنامج الزمالة المصرية (T2T) على طرق وأساليب التدريس وكيفية وضع وتطوير المناهج ببرنامج الزمالة المصرية، وذلك من خلال ورشة العمل الأولى بأكاديمية (الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني) "المعهد القومي لتدريب الأطباء سابقا"، وعلى أيدي وفد من كلية طب (هارفارد) الأمريكية ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني.





وقد حضر التدريب كل من: الدكتور مجدي الصيرفي أمين عام الزمالة المصرية، والدكتور عماد ساويرس رئيس اللجنة الفنية للتدريب بالزمالة المصرية.





وأشار الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان للوزارة اليوم /الثلاثاء/، إلى أن التدريب يشمل 200 طبيب من الحاصلين على الزمالة المصرية والدكتوراه كدفعة أولى، موضحا أن البرنامج يتضمن ورشتي عمل بمصر، بالإضافة إلي برنامج التعلم عن بُعد الذي يشمل محاضرات واختبارات على الإنترنت طبقا للنظام المتعارف عليه في العالم، والذي يهدف إلى سهولة الحصول على المعلومة والحرص على وقت الطبيب.





ومن جانبه، قال الدكتور أجاي سينج نائب عميد الدراسات العليا بكلية طب (هارفارد) "إن البرنامج يهدف إلى تطوير مهارات المُدرِبين على الدراسات الإكلينيكية من خلال تطبيق النظريات التعليمية والتواصل مع أعضاء هيئة التدريس طوال فترة البرنامج لاكتساب أفضل الممارسات التعليمية للأطباء والمُدرِبين في برنامج التدريب".

وأوضح أن البرنامج سيساهم في دعم احتياجات مصر ورفع كفاءة مقدمي الخدمة الطبية، معربا عن سعادته وحماسه هو وفريق العمل بتقديم ذلك البرنامج لتدريب المدربين ببرنامج الزمالة المصرية من جميع محافظات مصر، مما يساهم في إحداث طفرة في التعليم الطبي المهني بمصر.

وشمل اليوم الأول استعراض خطة برنامج التدريب، ومنها تحديد وتطوير المناهج الدراسية التي سيتم تدريسها للأطباء ضمن برنامج الزمالة وتوصيلها بطرق وأساليب حديثة، كما تضمنت الورشة مشاركة فعالة للأطباء المُدرِبين من خلال مجموعات عمل تهدف إلى تدريبهم على طرق تحديد المشكلات التي تواجه المتدربين ووضع حلول لها.





ومن جهته، أشار الدكتور مجدي الصيرفي إلى أهمية التعاون المثمر بين الزمالة المصرية التابعة لوزارة الصحة والسكان وكلية طب (هارفارد)، والتي تمثل أعلى مستوى تدريبي في العالم، موضحا أن برنامج تدريب المُدرِبين يتم على ثلاث مراحل، حيث تستمر ورشة العمل الأولى على مدار 4 أيام، وتشمل تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس وتصميم المناهج، بالإضافة إلي التدريب على أفضل ممارسات التدريس الإكلينيكية.





وأضاف أن المرحلة الثانية تشمل محاضرات على الإنترنت من خلال منصة التعليم الإلكتروني الخاص بكلية طب (هارفارد)، مبينا أنه تم تسجيل جميع المدربين أمس، للسماح لهم بالدخول على المنصة ومتابعة عملية التعلم والتقييم طوال فترة البرنامج.





كما أوضح أن المرحلة الثالثة تشمل ورشة عمل تهدف إلى استخدام التكنولوجيا وأدوات التواصل من خلال تعلم أساليب التقييم والتدريس وفهم أهمية التكنولوجيا كوسيلة لتحسين نتائج التعلم، مضيفا أنه بعد انتهاء البرنامج التدريبي سيتم اختيار عدد من الأطباء الأوائل للسفر للولايات المتحدة الأمريكية لحضور ورشة عمل أخرى بكلية طب (هارفارد).





ونوه الصيرفي بأن الطبيب المُدرِب يحصل على شهادة إتمام الدراسة بعد اجتيازه البرنامج التدريبي لتدريب المُدرِبين، ويشمل ورشتي العمل والمحاضرات التفاعلية على الإنترنت.



