الصحة: إجراء 16252 عملية في بورسعيد منذ انطلاق التأمين الصحي الشامل

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، إجراء 16252 عملية جراحية بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، منذ إطلاق المنظومة في شهر يوليو الماضي وحتى اليوم.



جاء ذلك خلال زيارة وفد الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لعدد من المنشآت الطبية، ضمن متابعة تسجيل الأسر وفتح الملفات بوحدات طب الأسرة، وسير العمل بالمستشفيات ضمن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار والصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي، أن الوفد تفقد مستشفى الرمد وأشاد بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمنتفعين موجهةً بنقل العيادات الخارجية من المبنى القديم إلى المبنى الجديد؛ لتوزيع المرضى على المبنيين نظرًا لزيادة أعداد المترددين.



وذكر "مجاهد" أن الوفد تفقد أيضًا مستشفى السلام بورسعيد، وتحدث مع الفريق الطبي، حيث اطلعت على نسبة الإحالات التي يستقبلها المستشفى من وحدات ومراكز طب الأسرة، كما استجابت لبعض طلبات المواطنين، وتحدثت مع المنتفعين عن آرائهم في الخدمة الطبية المقدمة لهم، والذين أشادوا بدورهم بمستوى الخدمة التي يتلقونها بالمستشفى معبرين عن رضاهم عن المنظومة الجديدة.



وتابع مجاهد أن الوفد تفقد وحدة صحة أسرة المناخ ١، حيث تابع تطبيق نظام الإحالة من الوحدة إلى المستشفيات، موجهةً بمراعاة التوزيع المنظم على مستشفيات المنظومة حتى لا تكون هناك زيادة في أعداد المرضى المحولين إلى مستشفى معين دون الآخر، خاصةً أن كافة المستشفيات تضم أغلب التخصصات الطبية ومجهزة بأحدث التجهيزات الطبية.



وقال مجاهد إن الوفد تفقد أيضا مركز طب أسرة العرب، ومركز طب أسرة العلاج الطبيعي، مشددةً على الاستمرار في تطبيق نظامي الميكنة والإحالة، مع تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية للمنتفعين بالمنظومة، مشيرا إلى ضرورة توفير البرامج التدريبية لجميع أعضاء الفريق الطبي.



يذكر أن وفدا من وزارة الصحة والسكان يقوم بجولة تفقدية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة بورسعيد، وذلك بعد عودته مساء أمس الإثنين من جولة تفقدية بمحافظة الأقصر، ضمن الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر في مارس المقبل.