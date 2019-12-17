موجز السوشيال ميديا .. أحمد صلاح حسنى يشعل إنستجرام.. أحدث ظهور لـ عادل إمام فى فالنتينو .. رامي جمال داخل الجيم





من كواليس ختم النمر.. أحمد صلاح حسنى يشعل إنستجرام



وظهر أحمد صلاح حسنى فى أسوان، حيث يستكمل تصوير مشاهد المسلسل والذى يعد أول بطولة مطلقة له فى الدراما التليفزيونية.



شاهد.. رامي جمال فى أحدث ظهور له من داخل الجيم



نشر المطرب رامى جمال صورة جديدة من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" من داخل الجيم.







شيعت منذ قليل جنازة المخرج الراحل ياسر زايد من مسجد السيدة نفيسة بحضور عدد كبير من الأهل والأقارب وبحضور نقيب الممثلين أشرف زكى.وظهر أحمد صلاح حسنى فى أسوان، حيث يستكمل تصوير مشاهد المسلسل والذى يعد أول بطولة مطلقة له فى الدراما التليفزيونية.نشر المطرب رامى جمال صورة جديدة من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" من داخل الجيم.

فى إطار الخدمات المتنوعة التى تقدمها صدى البلد نقدم لكم أبرز أحداث السوشيال ميديا اليوم 17 ديسمبر .نشر الزعيم عادل إمام من خلال حسابه الشخصى بموفع التدوينات القصيرة "تويتر" فيديو جديد من كواليس مسلسل "فالنتينو"نشرت الفنانة حلا شيحة من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مجموعة من الصور الجديدة من كواليس فيلم " مش انا " .