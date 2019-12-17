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أخبار البلد

لليوم الثالث على التوالي.. تواصل اجتماعات خبراء اللجنة المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الأفريقية

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 04:31 م
صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع
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محمد إبراهيم
استمرت لليوم الثالث على التوالي فعاليات الاجتماعات التحضيرية لخبراء الاجتماع الثاني عشر للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الأفريقية والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 15-19 ديسمبر 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وانتهت أعمال لجنة الخبراء بصياغة تقرير مفصل تضمن العديد من التوصيات المحددة لعرضها على اجتماع رؤساء الأركان يعقبها العرض على وزراء الدفاع لإقرارها.

وأشادت جميع الوفود المشاركة وأعضاء مفوضية السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي بحفاوة الاستقبال والتنظيم والتسهيلات غير المسبوقة للاجتماعات التي تعقد للمرة الأولى بجمهورية مصر العربية.

وأكد ممثل مفوضية الاتحاد الأفريقي للأمن والسلم فى ختام الاجتماعات على أن الدراسة المتأنية والدقيقة لكافة التقارير والملفات التى تم مناقشتها خلال الأيام الثلاثة الماضية ستساهم بشكل كبير فى بلورة موقف موحد يعكس مصالح وتطلعات كافة دول الاتحاد وأهداف العمل الأفريقي في مجال السلم والأمن.

وأكد أن كافة الموضوعات التى طرحت على جدول أعمال اجتماع اللجنة تحظى بأولوية متقدمة فى أجندة الاتحاد الأفريقي لتحقيق الأمن والاستقرار بالقارة .

من جانبه ألقى مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية رئيس وفد مصر فى اجتماعات الخبراء كلمة وجه خلالها الشكر والتقدير للوفود المشاركة وأعضاء المفوضية على الجهد المبذول والمداخلات الهامة أثناء مناقشة كافة الموضوعات التى نأمل أن تكون بداية لانطلاقة جديدة لتعزيز التعاون والعمل الأفريقي المشترك، بما يعكس حرص مصر الدائم على دعم جهود دول القارة الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار والقضاء على الإرهاب والنزاعات لتوفير الحياة الكريمة لكافة الشعوب الأفريقية.
لليوم الثالث على التوالي.. تواصل اجتماعات خبراء اللجنة المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الأفريقية
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