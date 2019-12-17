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فن

العائلة أولا.. أحدث ظهور لـ سمية الألفي مع ابنها وزوجته ندى الكامل

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 04:34 م
احمد الفيشاوي
احمد الفيشاوي
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان أحمد الفيشاوي، صورا لوالدته وزوجته ندى الكامل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، في أحدث ظهور لهم؛ بعد وفاة الفنان فاروق الفيشاوي.

وكتب أحمد الفيشاوي، على الصورة، تعليقا نصه "العائلة أولا"، وهو ما دفع متابعيه إلى التعليق على الصورة وتساءل البعض "وأين ابنتك وشقيقك عمر؟".

يذكر أن أحمد الفيشاوي يواصل حاليًا تصوير دوره في فيلم "أشباح أوروبا". 

والفيلم من بطولة "هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، عباس أبو الحسن، أحمد داود، ومن ﺇﺧﺮاﺝ محمد عبد الرحمن حماقي وﺗﺄﻟيف كريم فاروق.

العائلة أولا.. أحدث ظهور لـ سمية الألفي مع ابنها وزوجته ندى الكامل
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