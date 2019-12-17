"بحوث الإسكان والبناء" يكشف "مواصفات وكود مصري جديد" لمقاومة أخطار التفجيرات الإرهابية‎

أكد الدكتور خالد الذهبى رئيس مركز بحوث الاسكان والبناء أن مصر تشهد فى الآونة الأخيرة نهضة عمرانية كبيرة فى مجال الإسكان والبناء لمواكبة الزيادة السكانية المستمرة مما استلزم توفير الخدمات والمرافق وشبكات الطرق.



وقال خلال المؤتمر الدولى لآفاق التطوير للمنشآت الصلب، والذى بدأ فعالياته اليوم الثلاثاء ويعقد تحت تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ويستمر حتى الخميس 19 ديسمبر الجاري :"من هذا المنطلق قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلةً فى المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء بتنظيم العديد من المؤتمرات في شتى مناحي البناء والتشييد ومنها هذا المؤتمر الدولى وذلك بمشاركة العديد من العلماء والباحثين من مصر ومن مختلف دول العالم ليكون ملتقى للخبرات والتطورات الدولية المتسارعة فى مجال المنشآت الصلب .



وأوضح "الذهبى" أن المؤتمر يهدف إلى التركيز على التقنيات الحديثة فى مجال المنشآت الصلب ونقل التكنولوجيا الحديثة ، كما يناقش المؤتمر عدة محاور منها الهياكل الصلب والجسور والعناصر المعدنية المركبة ، بالإضافة إلى الصوامع والمداخن والخزانات وكذلك وقاية وحماية المنشآت الصلب من الصدأ والحريق وعمل الصيانة المستدامة للمنشآت الصلب.



وقال رئيس مركز بحوث الاسكان والبناء إنه انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية فى تعظيم منظومة تطوير وإستدامة المبانى فى قطاع التشييد والبناء فإن المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء بصدد الانتهاء من إنشاء المعامل التالية والمعتمدة دوليًا في العام القادم بأرض المركز بمدينة السادس من أكتوبر على مسطح يبلغ عشرة أفدنة وهى معمل الزلازل ومعمل الحريق ومعمل المصاعد ومعمل النانو وذلك لمواكبة التطورات الحديثة فى هذه المجالات مما يساهم ويساعد فى تطوير واستدامة المبانى ويغطي الفجوة في عمل هذه الأنواع من الاختبارات محليًا.



وأضاف أن المركز أصدر العديد من الكودات والمواصفات الفنية المتخصصة فى قطاع التشييد والبناء ومنها على سبيل المثال هذا المجال : كود المنشآت المعدنية ومواصفات المبانى الهامة لمقاومة أخطار التفجيرات الإرهابية .



وأكد الدكتور محمد مسعود نائب رئيس مجلس ادارة المركز القومى لبحوث الاسكان ومقرر المؤتمر أنه فى ظل ما تشهده مصر من تقدم يشهده العالم أجمع فى كافة المجالات وفى ظل توجهات القيادة السياسية بضرورة تكاتف وتكامل جميع مؤسسات الدولة لرفعة شأن مصر فقد توجب على المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء بالقيام بدوره البحثى فى دفع عجلة قطار التنمية فى مجال المشروعات القومية العملاقة التى لم تشهدها مصرنا الحبيبة بهذة الطريقة المتناغمة و المتميزة منذ عصر قيام الدولة الحديثة.



وقال إنه ليسعد إدارة المركز استضافة الجمع العلمى والكوكبة المتألقة من الباحثين والمهتمين بآفاق تطوير المنشآت الصلب فى إفتتاح فعاليات مؤتمرنا الدولى والذى يشرف به المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء بمصر .



وأضاف " مسعود" :"دأب المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء على تأدية دوره البارز فى خدمة ودعم وتطوير قطاع التشييد والبناء فى مصر وبصفة خاصة قطاع المنشآت المعدنية وذلك من خلال إعداد الدراسات البحثية المعملية والحقلية والمشروعات القومية واستصدار منظومة متكاملة من الكودات و المواصفات الفنية وبنود الأعمال التى تخدم هذا القطاع .



وقال : "ومما لا شك فيه فإن تفعيل دور البحث العلمى فى حل المشكلات التى تواجه الصناعة المصرية وخاصة قطاع التشييد والبناء له دون شك أكبر الأثر فى تحقيق أفضل أساليب البناء من خلال إبتكار وتطبيق التكنولوجيا الحديثة ،



وأشار "مسعود " الى أن دور البحث العلمى لايقف عند حد معين من الدراسات ولكن يمثل فكر متكامل يجب أن يشارك فيه المتخصصون والمفكرون وصناع القرار ويتبناه المجتمع بأكمله حتى يصبح ثقافة مجتمعية لدفع عجلة التنمية المستدامة.



وقال مقرر المؤتمر :إن المركز يسعده التعاون مع الجامعات الحكومية و الخاصة والمؤسسات المحلية والعالمية و الاستفادة من التجارب الدولية السابقة فى تطوير المنشآت الصلب لوضع البرامج المختلفة لاستخدامها وتحديد مقومات تفعيلها ووضع الإستراتيجيات والتدابير اللازم إتخاذها لتحقيق هذه الأهداف لما لذلك من تأثير على خفض تكلفة الإنشاء والحفاظ على موارد خامات البناء فى مصر وفتح مجالات حديثة للحافظ على البيئة.



وأوضح أن التحديات التى يواجهها البحث العلمى تستوجب تظافر جميع الجهود سواء من الجامعات و المراكز البحثية من جهه والقطاع الخاص من جهه أخرى حتى نتمكن من أداء واجبنا فى عمل نهضة وتجديد شباب مصرنا الحبيبة .



وقال :"وعليه فقد بادر المركز بإنشاء وحدة تطوير صناعة منشآت الصلب بمشاركة القطاع الخاص لتكون المظلة التى يمكن أن تساعد الباحثين فى التواصل مع المصنعين والمقاولين و المكاتب الاستشارية فى التطوير ووجود الحلول العلمية للمشاكل التى تواجه العاملين بالمجال .



وأضاف :"إن مجال الإنشاءات بوجه عام يحتاج إلى وجود العديد من التشريعات التى تحكم المستوى الفنى والعلمى للعاملين به وكذلك جودة المواد المستخدمة فية مما يستوجب وجود هيئة قادرة على التقييم و المتابعة الفنية المستدامة .