القابضة للمياه تستجيب لشكوى المواطنين يتلوث المياه بحي المرج

استجابة الشركه القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لشكوي المواطنين لموقع صدي البلد من تلوث مياه الشرب بحي المرج بالقاهرة.



وافادت القابضة للمياه في بيانها أن شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى قامت برفع عينات من مياه الشرب بالمناطق المذكورة بمعرفة المعمل المختص، وبتحليلها تبين ان المياه مطابقة للمواصفات القياسية.



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