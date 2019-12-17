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بين الناس

القابضة للمياه تستجيب لشكوى المواطنين يتلوث المياه بحي المرج

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 08:53 م
صدى البلد
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مصطفى كرم
استجابة الشركه القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لشكوي المواطنين لموقع صدي البلد من تلوث مياه الشرب بحي المرج بالقاهرة.

وافادت القابضة للمياه  في بيانها أن شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى قامت برفع عينات من مياه الشرب بالمناطق المذكورة بمعرفة المعمل المختص، وبتحليلها تبين ان المياه مطابقة للمواصفات القياسية.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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