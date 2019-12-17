وكيل بورش وهارلي SMG: مازلنا بعيدين عن تصنيع مكونات سيارة في مصر

بمشاركة كبرى الشركات العالمية المتخصصة في خدمات ما بعد البيع من 20 دولة مختلفة حول العالم مثل كوريا، الصين، الهند، تركيا، تايوان والبرازيل، انعقدت الدورة السادسة من معرض «أوتو تك» الدولي لخدمات ما بعد البيع وقطع غيار السيارات وملحقاتها بمركز مصر للمعارض الدولية في الفترة بين 13-15 ديسمبر.



شهد المعرض تواجد دولي ومحلي قوي من العارضين العاملين بكافة قطاعات مجال ما بعد البيع للسيارات بأوتو تك الذين قاموا بإطلاق منتجاتهم الجديدة وإبتكاراتهم المميزة إلى جانب عرض تشكيلة واسعة وشاملة من المنتجات التي تلبي إحتياجات كافة زوار المعرض الذين وصل عددهم إلى 4500 زائر.



وفي حديث موقع «صدى البلد» مع عدد من الشركات قال «نشأت موريس» مدير مبيعات قطع غيار السيارات في شركة SMG الهندسية للسيارات وكيل بورش وهارلي وسكانيا قائلًا "السبب الأساسي لتواجدنا في معرض أوتو تك هو لكي نحصل على حصة أكبر في سوق قطع الغيار، بالإضافة إلى اكتساب شريحة أكبر من العملاء وذلك لأن المعرض يعتبر وسيلة قوية للتواصل بين الشركات والعملاء في كل مكان".



تعتبر SMG هي الوكيل الحصري لماركة بورش، هارلي واسكانيا بالإضافة إلى 33 ماركة عالمية أخرى في قطع غيار السيارات، ووفقًا للاتجاه السائد مؤخرًا نحو العمل على إنتاج وتصنيع سيارات محلية في مصر.



يقول موريس لموقع صدى البلد "مازلنا بعيدين بعض الشئ عن تصنيع مكونات سيارة في مصر، فـ سوق قطع الغيار ومكونات السيارات في مصر مازال في حاجة للتطوير والاهتمام" مؤكدًا على وجود نواقص بشكل دائم في سوق قطع الغيار مما يصعب تصنيع مكونات سيارة في الوقت الحالي، ولكن مصر قد أثبتت كفائتها بقوة في قطاع تجميع السيارات.