اسألوا القندوسي.. تعليق ساخر لخالد الغندور على تصريحات عدلي القيعي

وجه الإعلامي الرياضي خالد الغندور، رسالة ساخرة، لعدلي القيعي، رئيس شركة الكرة السابق بالأهلي، بعد تصريحاته الأخيرة .

وكتب الغندور عبر فيسبوك: "المهندس عدلي القيعي في تصريح تاريخي لم يحدث مطلقا أن الأهلي تعاقد مع لاعبين حتي لا ينضموا للمنافس حتي اسألوا القندوسي".

ووجه الإعلامي خالد الغندور، رسالة لسيد عيد المدير الفني لبتروجيت، بعد أنباء مشاجرته مع اللاعب حامد حمدان أثناء المران.

وقال خالد الغندور في بث مباشر عبر حسابه على فيسبوك: “مينفعش تطلع تقول إن توفيق محمد الأهلي كان عايزه ورفضنا لكن مفيش حاجة حصلت، على عكس صفقة حامد حمدان للزمالك”.

وتابع: “الأهلي مطلبش توفيق محمد ده كان بيجس نبض مش أكتر، والأهلي في الأخير فضل إنه ياخد محمد شكري”.

واختتم: “لو إنت عندك ابن وجاله عرض للأهلي أو الزمالك هل هتسيبه في بتروجيت ولا هتقاتل عشان توديه وتحقق حلمه”.