قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اسألوا القندوسي.. تعليق ساخر لخالد الغندور على تصريحات عدلي القيعي
غضب عارم في الأهلي من وسام أبوعلي.. وتطورات جديدة بشأن العرض الأمريكي
انخفض.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في مصر
كيفية التقديم على معاهد تمريض الأزهر 2025.. رابط التسجيل من هنا
مش طعم لذيذ بس.. شوربة البصل فيها كنز صحي لا يعرفه الكثيرون
فرص ثانية للطلاب.. تعديلات التعليم الجديدة تضع نظاما جديدا لإعادة الدراسة والرسوب
بعد هبوط الفراخ البيضاء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم
سد النهضة يعود إلى الواجهة.. مصر ترحب بالدور الأمريكي دون ضغوط أو ربط بالملفات الإقليمية
انتحا.ر الجنود الإسرائيليين.. أزمة بين الكنيست وجيش الاحتلال بسبب تفاقم الظاهرة
بفرمان فيريرا.. مدافع الزمالك الشاب ينضم للمعسكر المغلق
بلد قانون.. أسامة حسني يعلق على تصريحات مصطفى يونس ومحمد عمارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اسألوا القندوسي.. تعليق ساخر لخالد الغندور على تصريحات عدلي القيعي

خالد الغندور
خالد الغندور
سارة عبد الله

وجه الإعلامي الرياضي خالد الغندور، رسالة ساخرة، لعدلي القيعي، رئيس شركة الكرة السابق بالأهلي، بعد تصريحاته الأخيرة .

وكتب الغندور عبر فيسبوك: "المهندس عدلي القيعي في تصريح تاريخي لم يحدث مطلقا أن الأهلي تعاقد مع لاعبين حتي لا ينضموا للمنافس حتي اسألوا القندوسي".

ووجه الإعلامي خالد الغندور، رسالة لسيد عيد المدير الفني لبتروجيت، بعد أنباء مشاجرته مع اللاعب حامد حمدان أثناء المران.

وقال خالد الغندور في بث مباشر عبر حسابه على فيسبوك: “مينفعش تطلع تقول إن توفيق محمد الأهلي كان عايزه ورفضنا لكن مفيش حاجة حصلت، على عكس صفقة حامد حمدان للزمالك”.

وتابع: “الأهلي مطلبش توفيق محمد ده كان بيجس نبض مش أكتر، والأهلي في الأخير فضل إنه ياخد محمد شكري”.

واختتم: “لو إنت عندك ابن وجاله عرض للأهلي أو الزمالك هل هتسيبه في بتروجيت ولا هتقاتل عشان توديه وتحقق حلمه”.

عدلي القيعي الأهلي خالد الغندور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 جيجا ببلاش من كل الشبكات.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج وWE واتصالات

10 جيجا ببلاش من كل الشبكات.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج وWE واتصالات

شركات المحمول

كل ما تريد معرفته عن تعويضات شركات المحمول .. القصة الكاملة

موعد بدء التوقيت

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر

النني

أول تعليق من محمد النني بعد أزمة زواجه الثاني

الإيجار القديم

قبل تصديق الرئيس.. هل تشمل تعديلات الإيجار القديم عقود إيجار الـ59 سنة؟

المتهم

شوّح له بالحديدة ونازل يضربه | خناقة حامية في ميكروباص بالجيزة لسبب غريب

مشغولات ذهبية

متأثرا بالانخفاض العالمي.. تراجع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

احمد حسن

فلسطيني …صفقة من العيار الثقيل علي ردار الزمالك

ترشيحاتنا

السرطان

احترس منها.. أطعمة تسبب السرطان

الضغط

نبتة غير متوقعة تعالج السعال والضغط والاكتئاب والقلب .. اكتشفها

القلب

تجنبها فورا.. عادة ليلية تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب

بالصور

مش طعم لذيذ بس.. شوربة البصل فيها كنز صحي لا يعرفه الكثيرون

فوائد شوربة البصل الصحية
فوائد شوربة البصل الصحية
فوائد شوربة البصل الصحية

ودعي البقع وبهتان البشرة.. 5 وصفات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة ونتائج مضمونة

وصفات طبيعية لتفتيح البشرة
وصفات طبيعية لتفتيح البشرة
وصفات طبيعية لتفتيح البشرة

لإعادة الكثافة واللمعان.. 5 وصفات طبيعية لملء فراغات الشعر

وصفات طبيعية لملئ فراغات الشعر
وصفات طبيعية لملئ فراغات الشعر
وصفات طبيعية لملئ فراغات الشعر

7 علامات إذا ظهرت.. عليك فورا بعمل تحليل وظائف الكلى

علامات إذا ظهرت عليك قد تعني أن الكلى في خطر
علامات إذا ظهرت عليك قد تعني أن الكلى في خطر
علامات إذا ظهرت عليك قد تعني أن الكلى في خطر

فيديو

وليد توفيق

وليد توفيق: أمال ماهر كانت السبب في انتشار أغاني أم كلثوم بين الجيل الجديد

أحمد وفيق

هكذا بدأت رحلتي الفنية ولهذا أعود للكوميديا.. أحمد وفيق يكشف أسرار حياته

جيهان زكى

من البرلمان المصري لقلب باريس.. قصة جيهان زكي والتكريم التاريخي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد