إطلالة رومانسية لرامي ربيعة مع زوجته بأحدث ظهور.. شاهد

شارك رامي ربيعة، لاعب العين الإماراتي صورة جديدة رفقة زوجته في أحدث ظهور عبر إنستجرام.

وخطف رامي ربيعة وزوجته الأنظار، في إطلالة كلاسيكية وأجواء رومانسية جمعتهما.

رامي ربيعة وزوجته

وكان قد علق رامي ربيعة، المنتقل حديثًا لنادي العين الإماراتي، بعد الرحيل عن النادي الأهلي، بعد نهاية عقده، على خطوته الجديدة في الدوري الإماراتي.

وقال رامي ربيعة في تصريحات عبر الموقع الرسمي: "شرف ليا أن أكون في صفوف فريق العين زعيم آسيا"، لأسباب كبيرة أهمها المنافسة على البطولات وهو ما جذبني لنادي العين منافسته المستمرة على البطولات وهو ما شدني لأن أكون في الدوري والكأس وكأس العالم للأندية وأسيا أيضًا".

وتابع: "جئت لنادي العين لأثبت نفسي مش جاي أقضي موسم وأمشي لأن هدفي كلاعب الفوز بالبطولات وشعوري لا يوصف بالتوقيع خاصة وأن المفاوضات سارت بشكل بسيط جداً وباحترافية شديدة وان شاء الله نحقق البطولات مع بعض".

وأضاف: "بدأت أتابع الفريق منذ بداية المفاوضات معي، كنت بتابع المباريات الخاصة بالفريق وطريقة اللعب والمدرب، وإن شاء الله يكون فيه تجانس مني مع اللاعبين في النادي بسرعة"، شرف لي اللعب في استاد هزاع بن زايد، مع نادي العين، خاصة وإنه وش السعد عليا بعدما فزت بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك مع النادي الأهلي".