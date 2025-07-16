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فرص ثانية للطلاب.. تعديلات التعليم الجديدة تضع نظاما جديدا لإعادة الدراسة والرسوب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

فرص ثانية للطلاب.. تعديلات التعليم الجديدة تضع نظاما جديدا لإعادة الدراسة والرسوب

التعليم
التعليم
حسن رضوان

أثارت موافقة مجلس النواب نهائيا علي تعديلات جديدة في قانون التعليم تساؤلات واسعة بين أولياء الأمور والطلاب، خاصة بشأن نظام التقييم، وإعادة الدراسة، وآليات الرسوب، في ظل توجه حكومي لتطوير المنظومة التعليمية بما يواكب متطلبات العصر وسوق العمل.

 أقرّ البرلمان مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي تضمن تعديلات في 15 مادة من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، شملت تطوير هيكل المراحل التعليمية، وتعديل نظام الامتحانات، وتوسيع مسارات التعليم الفني والتكنولوجي، مع تنظيم ضوابط الرسوب والإعادة.

أبرز ما جاء في التعديلات:


 تعليم تكنولوجي بديل للتعليم الفني التقليدي


تُستبدل عبارة "التعليم الفني والتقني" بعبارة "الثانوي التكنولوجي"، كما أُعيد تسمية "التعليم الفني نظام السنوات الخمس" ليصبح "التعليم التكنولوجي المتقدم"، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة التعليم المهني وجذب الطلاب لهذا المسار الحيوي.

 مدة الدراسة وتوزيع المراحل


أُقرت مدة التعليم قبل الجامعي بـ12 سنة، منها 9 سنوات للتعليم الأساسي (6 للابتدائي + 3 للإعدادي)، و3 سنوات للتعليم الثانوي بنوعيه العام أو التكنولوجي. وتم تخصيص 5 سنوات لمسار التعليم التكنولوجي المتقدم.

 تربية دينية بدرجة نجاح شرطية


نصّت التعديلات على ضرورة اجتياز الطالب لمادة التربية الدينية بنسبة لا تقل عن 70% من الدرجة المخصصة، دون احتسابها في المجموع الكلي.

 رسوب وإعادة دراسة.. بضوابط جديدة


من أبرز البنود التي أثارت نقاشًا مجتمعيًا، ما ورد في المادة 24، حيث أُعطي الطالب الحق في إعادة الدراسة للصف أو المادة التي رسب فيها، مرة واحدة على الأقل في الصف، ومرتين على مستوى المرحلة، مع سداد رسوم لا تتجاوز 1000 جنيه.

 نظام أعمال السنة والامتحانات


يُخصص لأعمال السنة نسبة لا تتجاوز 20% من المجموع، وتُحتسب باقي الدرجات من خلال امتحان رسمي على مستوى المحافظة، يُعقد على دورتين.

 الثانوية العامة على مرحلة واحدة


تم تثبيت نظام امتحانات الثانوية العامة ليكون على مرحلة واحدة فقط في نهاية الصف الثالث الثانوي، مع السماح بالدور الثاني لمن رسب في مادة أو مادتين، على ألا تتجاوز درجاته فيهما 50% من النهاية الكبرى.

قانون التعليم مجلس النواب أولياء الأمور والطلاب تطوير المنظومة التعليمية تعليم الفني التقليدي توزيع المراحل مدة الدراسة

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