والدة حفيدة أم كلثوم لصدى البلد: بنتي اعتزلت الفن والحجاب ليس السبب

أكدت والدة سناء حفيدة أم كلثوم أن سناء لم تنزعج من كلام المنتج مدحت العدل، فله رأيه وهو حر فيه.



وأضافت والدة حفيدة أم كلثوم في تصريحات خاصة مع موقع صدي البلد الاخباري: سناء اعتزلت الفن ومش عايزة تكمل وأنا احترمت قرارها.

و استطردت والدة حفيدة ام كلثوم “الاعتزال ليس بسبب الحجاب”.

كان الدكتور مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين، قد عبر عن دهشته بعد علمه بقرار حفيدة كوكب الشرق أم كلثوم اعتزال الفن وارتداء الحجاب، وقال في تصريحات صحفية أنها كانت قد لفت الأنظار بموهبتها خلال مشاركتها السابقة في برنامج «ذا فويس كيدز».

وقال "العدل" خلال افتتاح مقر الجمعية الجديد: «أم كلثوم ماتت وهي أم كلثوم، سألت على حفيدتها بعدما شوفتها، في برنامج اكتشاف مواهب عشان تيجي تمثل، يقولولي اتحجبت واعتزلت، تخيلوا أم كلثوم كده وحفيدتها بقت كده، شوفوا إحنا وصلنا فين».