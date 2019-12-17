بـ خط اليد.. أحمد رزق ينشر الصور الأولى من مسلسله

نشر الفنان أحمد رزق عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام صورا من مسلسله الجديد " بخط اليد ".



ويواصل " رزق " تصوير العمل خلال الفترة الراهنة ، ليتمكن من عرضه خلال شهر يناير المقبل، وظهرت معه فى الصور الفنانة سوسن بدر .



وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال الطويلة حيث تصل عدد حلقاته إلى 45 وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.



ويشارك في بطولة المسلسل إيمان العاصي، وسوسن بدر، وصفاء جلال، وخالد كمال، ومحمد حاتم، ومحمد محمود، ويسرا اللوزي التي تظهر كضيفة شرف، وتأليف هالة الزغندي، وإخراج شيرين عادل.

