شريف عامر: الروبوت صوفيا تم تصميمه لمحاكاة ردود فعل البشر.. فيديو

قال الإعلامي شريف عامر، إن الروبوت صوفيا لفتت الأنظار في منتدى شباب العالم خلال مشاركتها في جلسة الذكاء الاصطناعي.





وأضاف شريف عامر في برنامجه " يحدث في مصر " المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن تكنولوجيا تصميم الروبوت صوفيا خاصة بكيفية محاكاة الروبوت صوفيا لـ ردود فعل البشر.





وتابع شريف عامر: "تم تصميم وجه الروبوت صوفيا من الكاوتش المطاط والبلاستيك المرن، وهي قادرة على تنفيذ عدد من التعبيرات الخاصة بالبشر".



