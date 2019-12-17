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شريف عامر: الروبوت صوفيا تم تصميمه لمحاكاة ردود فعل البشر.. فيديو

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:32 م
الروبوت صوفيا
الروبوت صوفيا
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هاني حسين
قال الإعلامي شريف عامر، إن الروبوت صوفيا لفتت الأنظار في منتدى شباب العالم خلال مشاركتها في جلسة الذكاء الاصطناعي.

وأضاف شريف عامر في برنامجه " يحدث في مصر " المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن تكنولوجيا تصميم الروبوت صوفيا خاصة بكيفية محاكاة الروبوت صوفيا لـ ردود فعل البشر.

وتابع شريف عامر: "تم تصميم وجه الروبوت صوفيا من الكاوتش المطاط والبلاستيك المرن، وهي قادرة على تنفيذ عدد من التعبيرات الخاصة بالبشر".

وأكمل شريف عامر: "تم برمجة صوفيا بشكل دقيق من أجل الإجابة على أي تساؤل والقيام بتعبيرات وجه البشر، ومن اللافت إقبال الجميع على الذكاء الإصطناعي في حياتنا".
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