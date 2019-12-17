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فن

يا أنبل الشباب.. أصالة توجه رسالة لشقيقها في عيد ميلاده

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 11:32 م
أحمد عمر
نشرت الفنانة أصالة عبر صفحتها الشخصية على موقع إنستجرام ، صورة لشقيقها أنس ، وهناته بعيد ميلاده . 

حيث علقت قائلة : "كلّ سنة وسندي أخي وحبيبي وروح قلبي ونور عيوني بألّف خير، الدّنيا بتحلى لمّا بتكون جنبي ، يا أجمل خال لولادي ويا أحلى وأنبل الشّباب ياأنّوسة الرّوووووح " .

وكانت أصالة قد من خلال أغنيتها ، «جابوا سيرته» من ألبومها الأخير الذي يحمل اسم «في قربك»، 28 مليون و500 ألف مشاهدة، بعد طرح كامل أغاني الألبوم، عبر "يوتيوب".

وتضمن ألبوم أصالة نصري الجديد "في قربك" 10 أغان، هي "في قربك، نكتة بايخة، مبقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة صد".

وأعلن الإعلامي تامر أمين عن خبر انفصال الفنانة أصالة عن المخرج طارق العريان، وذلك من خلال برنامجه "آخر النهار" الذي يعرض على قناة النهار.
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