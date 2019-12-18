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رياضة

برشلونة ضد ريال مدريد .. ميسي يكشف تأثير غياب رونالدو عن الكلاسيكو

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 07:45 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
تحدث النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قائد برشلونة، عن الكلاسيكو المنتظر أمام ريال مدريد، اليوم الأربعاء، على أرضية ملعب "الكامب نو" معقل النادي الكتالوني.

وأكد ميسي في تصريحات نشرتها صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية على تأثير غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد، رغم إشادته بالبلجيكي إيدين هازارد.

وقال: "هازارد يتمتع بجودة جيدة، إنه لاعب كرة قدم مختلف، لكني أعتقد أنه مختلف عن كريستيانو رونالدو بخصائص أخرى، من الصعب تعويض خسارة كريستيانو، لكن هازارد لاعب رائع أيضا".

وعن مباراة الكلاسيكو قال : "حين نلعب في البيرنابيو نحصل على مساحات أكثر، فهم يهاجموننا أو يضغطون علينا لكون ذلك مفروض عليهم لكونهم الفريق المستضيف وجماهيرهم تضغط عليهم".

وأضاف النجم الأرجنتيني: "في الكامب نو يفرضون أسلوبا آخر للعب يعودون قليلا للخلف ويكونون قريبين من بعضهم البعض وينطلقون في المرتدات لكونهم يملكون لاعبين بسرعة كبيرة، في البيرنانيو نلعب أيضا 90 دقيقة لكن في الكامب نو اللقاء يصبح معقدا".

ويعتبر ميسي الهداف التاريخي للكلاسيكو بـ 26 هدفا، 18 منها في الدوري الإسباني، وشارك في 41 كلاسيكو بين الغريمين برشلونة والريال.
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