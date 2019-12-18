السفير الفرنسي: مصر المكان الأنسب حاليا للاستثمار.. ولدينا صفقات مستقبلية بـ 5 مليارات يورو

وقال ستيفان رومانيه، خلال حفل إطلاق تشغيل طائرة A350 للخطوط الجوية الفرنسية على رحلاتها بين القاهرة وفرنسا، إن مصر تعد البوابة التي تتيح للجميع القيام بالأعمال في المنطقة والقاهرة.





وأضاف: "الأولوية لدينا خلال الفترة القادمة هي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر".

صرح السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان رومانيه، بأن مصر هي المكان الأنسب والأمثل في الوقت الحالي للاستثمار، فالنمو عاد مرة أخرى وأصبحت الفرص الاستثمارية والإمكانيات موجودة للاستثمار بالشركات.وأعلن السفير الفرنسي بالقاهرة، أن حجم التبادل التجاري بين القاهرة وفرنسا وصل إلى 2 مليار يورو، وهناك 5 مليارات يورو صفقات مستقبلية بين البلدين.