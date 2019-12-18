صناعة البرلمان: توصيات منتدى شباب العالم ليست حبرا على ورق وتحظى باهتمام رئاسي

قال النائب محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان إن توصيات منتدى شباب العالم أصبحت روشتة شبابية يقدمها الشباب سنويًا للحكومات وتحمل رؤى الشباب لمواجهة التحديات العالمية التي تواجه المجتمعات؛ خاصة أن المنتدى بات يستقطب نخبة من الشباب الواعدين والمتميزين من كافة الثقافات والحضارات المختلفة من جميع أنحاء العالم.





وأضاف السلاب، أصبح المنتدى منصة حوارية عالمية يصقل فيها الشباب مهاراته ويتشاركون فيها الخبارات والثقافات المختلفة، خاصة أن الأجندة الموضوعة لجلسات الحوار وورش العمل الخاصة به تناقش قضايا عصرية تهم الشباب والمجتمعات العصرية مثل موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما، وهي الموضوعات التي تناولها المنتدى هذا العام.





وأردف النائب، التوصيات الختامية التي تخرج عن المنتدى لا يمكن إقتصارها على توصيات فقط ولكن أصبحت مبادئ تنفيذية ونبراسًا تهتدي به الجهات المختلفة في التعامل مع القضايا المتعلقة بالموضوعات التي خرجت بشأنها التوصيات، خاصة أن هذه التوصيات تحمل إهتمام رئاسي فالرئيس بشخصه يهتم بالإطلاع عليها ويرسله للحكومة لتجد طريقها للتنفيذ بالإضافة إلى إرسالها إلى المنظمات الدولية المعنية كرؤية شبابية خارجة عن تجمع شبابي دولي بحجم منتدى شباب العالم.





وأستطرد السلاب، ففي النسخة الأولى للمنتدى أستجاب الرئيس لتوصياته خاصة المتعلقة بتعديل قانون التظاهر والإفراج عن الشباب الذي تم القبض عليه بتهم تتعلق بهذا القانون، وبالفعل خرج الكثير من الشباب المحبوسين على ذمة هذه القضايا وعلى عدة دفعات وفيما بعد تم توسيع هذه المبادرة لتشمل العفو عن بعض الشباب من المحبوسين على ذمة قضايا أخرى وفي العام التالي أصبح المنتدى عادة سنوية كأحد توصيات النسخة الأولى منه.



