فيديوجراف| ما تأثير تناول الفلفل الحار 4 مرات أسبوعيا؟

الفلفل الحار يميز بعض الوجبات بطعمها الجذاب، حيث يستخدم كنوعٍ من التوابل والبهارات ويتوفّر على شكل مجفّف أو مسحوق، كما يمكن استخدامه بشكله الطازج.



نشر الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، على صفحته الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، مفاجأة بخصوص تناول الفلفل الحار.



ونستعرض المزيد من التفاصيل عن تأثير تناول الفلفل الحار 4 مرات أسبوعيا على الجسم من خلال الفيديو جراف التالي: