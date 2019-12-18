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أخبار البلد

الأنبا بولس يمنح رتبة القمصية لكاهن كنيسة مارمرقس بمونتريال .. صور

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 06:31 م
صدى البلد
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سامح سلام
صلى نيافة الأنبا بولس أسقف أوتاوا ومونتريال وشرق كندا القداس الإلهي بكنيسة القديس مارمرقس الرسول بمونتريال، بحضور مجموعة من الكهنة والشمامسة وشعب الكنيسة.

وخلاله صلوات القداس منح نيافة الأنبا بولس القس ميخائيل عزيز كاهن الكنيسة ذاتها، رتبة القمصية، وذلك في الذكرى الخامسة والعشرين لسيامته كاهنا.

كما صلى نيافة الأنبا بولس قداس الأحد الأحد الأول من شهر كيهك بكنيسة القديسين بطرس وبولس بمونتريال، وعقب صلاة الصلح قام برسامة مجموعة من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة في رتبة إبصالتس.

واحتفلت الكنيسة أمس باستشهاد القديستان بربارة ويوليانة عام 237 ميلادية، وكانت بربارة ابنة رجل عظيم في مدينة نيقوميدية يدعى ديوسقوروس ولشدة محبته لها إقام لها برجا لتقيم فيه وأقام حوله الأصنام لتظل متعبدة للإلهة الوثنية.

ورفعت القديسة بصرها إلى السماء من اعلى البرج وتأملت ما فيها من نجوم وكواكب واستنتجت انه لابد أن يكون للكون صانع مبدع حكيم يجب له العبادة والإكرام، وعندما أعلنت إيمانها بالله الواحد أمر الوالي بقطع رأسها هى وصديقاتها لينالا أكليل الشهادة.

وتحيا الكنيسة الآن فترة صوم الميلاد المجيد، والذى يختتم بقداس العيد المقرر إقامته مساء المن يناير المقبل والذى يترأس صلاته قداسة البابا تواضروس الثاني والأباء الأساقفة والكهنة في جميع الكنائس القبطية الأرثوذكسية في مصر وبلاد المهجر.
الأنبا بولس يمنح رتبة القمصية لكاهن كنيسة مارمرقس بمونتريال .. صور
الأنبا بولس يمنح رتبة القمصية لكاهن كنيسة مارمرقس بمونتريال .. صور
الأنبا بولس يمنح رتبة القمصية لكاهن كنيسة مارمرقس بمونتريال .. صور
الأنبا بولس يمنح رتبة القمصية لكاهن كنيسة مارمرقس بمونتريال .. صور
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