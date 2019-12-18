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رياضة

شوقي غريب : منفعشي أكون مذيع.. وهذه رسالتي للاعبي المنتخب الأوليمبي .. فيديو

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 10:56 م
صدى البلد
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يسرى غازى
وجه شوقي غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي رسالة إلى منتخب أوليمبي الفراعنة قبل المشاركة فى نهائيات أولمبياد طوكيو 2020.

وتوج منتخب أوليمبي الفراعنة بقيادة شوقى غريب بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما للمرة الأولى فى تاريخه ونجح فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

قال شوقي غريب خلال ندوة "صدى البلد" : رسالتى الوحيدة للاعبي المنتخب الأوليمبي أن باب المنتخب مفتوح لأى أحد ولن أغلق الباب فى وجه أى لاعب مميز وذلك حق اللاعبين علينا.

أضاف: فى النهاية التاريخ سوف يذكر البطولة الافريقية التى حصلوا على لقبها، لكن التاريخ الحديث منتظر منهم "حاجات كتير" واللاعب القادر على الحفاظ على تواجده سوف يكون له تواجد لكن الذى يعيش على الماضى سيقف عند الخط الذي وقف عنده ولن يتحرك للأمام.

واستطرد شوقى غريب قائلا : أنا منفعشى أكون مذيع وبدايتي في العمل بالتحليل للمباريات فى شبكة قنوات أوربت حيث كنت أصغر محلل كروى مع الشيخ طه إسماعيل وكبار التحليل الكروي.
شوقي غريب : منفعشي أكون مذيع.. وهذه رسالتي للاعبي المنتخب الأوليمبي .. فيديو
شوقي غريب : منفعشي أكون مذيع.. وهذه رسالتي للاعبي المنتخب الأوليمبي .. فيديو
شوقي غريب : منفعشي أكون مذيع.. وهذه رسالتي للاعبي المنتخب الأوليمبي .. فيديو
شوقي غريب : منفعشي أكون مذيع.. وهذه رسالتي للاعبي المنتخب الأوليمبي .. فيديو
شوقي غريب : منفعشي أكون مذيع.. وهذه رسالتي للاعبي المنتخب الأوليمبي .. فيديو
شوقي غريب : منفعشي أكون مذيع.. وهذه رسالتي للاعبي المنتخب الأوليمبي .. فيديو
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