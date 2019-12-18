أحمد أبو الغيط يوجه رسالة لـ الوطن العربي لمواجهة المؤامرة التركية

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، "أحمد أبو الغيط"، إن تركيا وإيران يحاولون بشتي الطرق إضعاف الجامعة العربية، نظرًا لكونها السور الحامي للوطن العربي.





وتابع "أحمد أبو الغيط"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "وائل الإبراشي" في برنامج "كل يوم"، المذاع علي قناة "أون إي" الفضائية، أن الدول العربية يحتم عليها التكاتف والتعاون لمواجهة تلك المؤامرة على الجامعة العربية.





لافتا، إلى أن هناك عددا كبيرا من الدول العربية لم تدفع مستحقات الجامعة، رغم ما تمثل الجامعة من درع ومنبر للوطن العربي كاملا، مؤكدا أن نصف مستحقات الجامعة لم تدفع بعد.



