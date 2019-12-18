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أخبار البلد

الأوقاف: مائة منحة مالية للطلاب الأفارقة الــدارسين في مصر

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 10:51 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إنه في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ، وحرصًا منا على تعميق علاقاتنا بأشقائنا الأفارقة ، يسر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف أن يعلن عن توفر 100 منحة مالية تصرف بواقع 500 جنيه شهريًّا طوال فترة الدراسة للطلاب الأفارقة الدارسين بجمهورية مصر العربية بالمرحلتين الثانوية أو الجامعية من المقيمين إقامة رسمية داخل جمهورية مصر العربية، وغير مسجلين على أي منحة دراسية بمصر أو على حساب دولهم .

ويوفر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للمقيدين على منحة المجلس برامج ثقافية ورحلات ميدانية للتعرف على جوانب الحضارة المصرية ، كما يوفر لهم المشاركة في المسابقات الثقافية والمسابقة العالمية للقرآن الكريم ، ويتم إهداؤهم بعض إصدارات المجلس العلمية وبخاصة الحديثة والعصرية منها ، مع جوائز للمتميزين منهم .

وأضاف أن عدد الطلاب المقيدين على منحة من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية حاليًا بلغ عددهم (429) طالبًا ، يصرف لهم مبلغ (214500) (مائتين وأربعة عشر ألفًا وخمسمائة جنيه) شهريًّا .

وطالب الطلاب الأفارقة الدارسين بجمهورية مصر العربية الراغبين في التقدم للحصول على منحة من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تسجيل بياناتهم على الموقع الالكتروني.
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