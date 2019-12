اتفاقية تعاون مشترك بين هندسة عين شمس وكلية العمارة بـ جرونوبل بفرنسا

شهدت كلية الهندسة جامعة عين شمس توقيع اتفاقية تعاون العلمي الدولي MOU بين كلية الهندسة جامعة عين شمس قسم التصميم والتخطيط العمراني وكلية العمارة والمعمل البحثي للفراغ الصوتي والبيئة العمرانية The Centre for research on sound space and urban environment (CRESSON) ومعمل البحث ياستخدام التصميم Research by Design Lab (RDL) بكلية العمارة بجرونوبل بفرنسا





حيث قام بتوقيع الاتفاقية ا. د ايمن عاشور عميد كلية الهندسة والسيد الدكتور فيليب ليفنوPhilippe Liveneau ممثلا عن كلية العمارة بجرونوبل ورئيس معمل RDL ورئيس فريق العمل للجانب الفرنسي.





جاء ذلك بحضور د. ريم الرحماني الملحق التعليمي بالسفارة الفرنسية بالقاهرة، ا. د عمر الحسيني وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ا. د مصطفي رفعت مدير مكتب التعاون الدولي ، ا. د غادة فاروق رئيس مجلس قسم التصميم والتخطيط العمراني، د نهي جمال سعيد ممثلة الجانب المصري لهذا التعاون بفرنسا ورئيس فريق التعاون العلمي المصري.





ويشمل فريق التعاون العلمي كل من د. امل ابو داية بكلية العمارة بجرونوبل، د. محمد الفيومي و د. احمد سامي بكلية الهندسة.





وتتضمن بنود الاتفاقية التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس رؤساء الإدارة الإداريين من أجل تحقيق التعاون العلمي بمرحلة البكالوريوس ومشروع التخرج ومرحلتي الماجستير والدكتوراه بالإضافة إلى عمل أبحاث مشتركة وتنظيم المؤتمرات وورش العمل الدولية بين الجانبين