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تعليم

فتح باب التقدم لمنحة العلماء الزائرين بمركز العلم والتكنولوجيا

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 08:24 ص
أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
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نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فى إطار التعاون بين الأكاديمية ومركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية، عن منحة العلماء الزائرين لعام 2019- 2020NAM&ST Centre Senior Visiting Fellowship.

وتهدف المنحة الى إتاحة الفرصة للعلماء الكبار والباحثين والأكاديميين من الدول الأعضاء من مركز نام للاستفادة من الالتحاق بالمعاهد العلمية الموجودة فى الدول الأعضاء بالمركز وذلك لتبادل الخبرات والوقوف على أحدث المستجدات العلمية من خلال المشاركة فى أبحاث ومشاريع علمية مشتركة قصيرة المدى وكذا إلقاء المحاضرات العلمية ودعم جسور التواصل بين العلماء لتحقيق التعاون العلمى.


وتستهدف المنحة العلماء والباحثين والأكاديميين الحاصلين على مؤهلات أكاديمية إما شهادة الدكتوراه أو خبرة لا تقل عن خمس سنوات بعد الدراسات العليا ومشتغلين بالمجال العلمى من خلال البحوث والتنمية وإدارة البرامج العلمية فى أى من الفروع العلمية والتكنولوجية .

واوضحت الأكاديمية شروط المنحة وهي:

أقصى مدة للمنحة عشرة أيام يمكن زيادتها بناء على موافقة الطرفين وقى إطار الضوابط المنظمة لهذا الأمر.

يتحمل مركز نام نفقات السفر ومصروف يومى بمبلغ 125 دولار لكل يوم بحد أقصى عشرة أيام لتغطية نفقات الإقامة.

سيتم اختيار مرشح واحد من كل دولة عضو بحد أقصى خمسة مرشحين من كل الدول الأعضاء فى مركز نام بناء على المؤهلات العلمية وخطة العمل المقدمة من المرشح والهدف من الزيارة.

ولمزيد من المعلومات يرجى الدخول على موقع مركز نام namstct.org و التقديم عليه الكترونيا مع ضرورة الحصول على موافقة الأكاديمية باعتبارها نقطة الاتصال مع مركز نام فى جمهورية مصر العربية على الاستمارة المعده لذلك مع ارفاق المستندات المطلوبة

وأخر موعد لتلقى طلبات الترشيح 15 يناير 2020 علي البريد الإلكترونى [email protected]
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