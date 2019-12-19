الحركة الوطنية: خروج مصر من قائمة الدول الأكثر تهديدا بالإرهاب شهادة دولية

قال أسامة الشاهد، القائم بأعمال رئيس حزب الحركة الوطنية، إن خروج مصر من قائمة الدول الـ 10 الأكثر تأثرا بالإرهاب وفقًا لمؤشر الإرهاب العالمى هو بمثابة اعتراف من المجتمع الدولى بصحة رؤية الإدارة المصرية، وموقفها من الحرب على الإرهاب.





وأشار "الشاهد"، إلى أن النسب التى أعلنها مؤشر الإرهاب العالمي تكشف حجم الجهود التى بذلتها الأجهزة الأمنية فى مصر لحماية الوطن والمواطنين من خطر الإرهاب، حيث انخفض خطر الإرهاب بنسب وصلت إلى 90% وهى نسبة تعجز أن تصل إليها كبريات الدول فى العالم.





وأكد القائم بأعمال رئيس حزب الحركة الوطنية، أن اعتراف العالم بنجاح مصر فى الحرب على الإرهاب يستوجب خطوات فعالة من المكتب الدولى للتعاون مع القيادة المصرية لدحر خطر الإرهاب وتسليم جميع الإرهابيين المطلوبين لمصر فى جميع أنحاء العالم وللأسف يتمتع بعضهم بحماية مجموعة من الدول الراعية للإرهاب.





وأضاف "مصر تخوض الحرب ضد الإرهاب بالنيابة عن العالم كله ونحن نطلب من العالم أن يتعاون معنا للقضاء على هذا الخطر الذي يهدد وجود الدولة الوطنية فى هذه المنطقة من العالم".