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أخبار العالم

قصف إسرائيلي شمال غرب غزة دون إصابات

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 08:16 ص
قصف إسرائيلي شمال
قصف إسرائيلي شمال غرب غزة
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أ ش أ
قصف الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بخمسة صواريخ على الأقل أرضا زراعية شمال غرب مدينة غزة، وألحق دمارا وخرابا في المكان المستهدف.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن النيران اشتعلت في المكان، وأن سيارات الإسعاف وطواقم الإطفاء توجهت إلى المنطقة المستهدفة وعملت على إطفاء النيران، ولم يبلغ عن إصابات في صفوف المواطنين حتى اللحظة.
وكانت صفارات الإنذار قد دوت في عدد من مستوطنات منطقة "غلاف غزة"، قبل سماع دوي انفجارات ناتج عن اطلاق صواريخ منظومة ما تسمى ب "القبة الحديدية".
وذكر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أن "القبة الحديدية" اعترضت صاروخا واحدا أطلق من شمال قطاع غزة، دون أن يتسبب بإصابات.
وبدورها ذكرت مصادر فلسطينية في قطاع غزة، أن طيران الإستطلاع الإسرائيلي حلّق في أجواء المناطق الشمالية لقطاع غزة على مستويات منخفضة، وذلك بعد قليل من سماع صوت انفجارات ناتج عن اعتراض القبة الحديدية لصواريخ أطلقت من القطاع.
واستهدفت قوات الاحتلال الاسرائيلي، أول أمس الثلاثاء، شابا فلسطينيا قرب السياج الالكتروني شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر فلسطينية متعددة أن الشهيد هو عبد الله احمد ابو نصر "ابو طير" من سكان عبسان الكبيرة شرق خان يونس قد تم استهدافه بواسطة طيران الاحتلال قرب الحدود الشرقية للمحافظة.
وطالب والد الشهيد عبد الله منظمات حقوق الانسان العمل على استرداد جثمان نجله الذي احتجزته قوات الاحتلال.
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