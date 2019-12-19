نجم فرنسا السابق يوجه صدمة قوية لـ محمد صلاح.. تفاصيل

وجه سمير نصري، نجم منتخب فرنسا السابق، صدمة قوية إلى المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، وذلك باعتباره أن الجزائري رياض محرز هو أفضل لاعب عربي بالوقت الحالي على حساب الفرعون المصري.
وقال "نصري" في تصريحات تلفزيونية: "المنتخب الجزائري تطور كثيرًا في عهد المدرب جمال بلماضي، فهذا الرجل استطاع تغليب روح الفريق على الفرديات، وجعل كل اللاعبين يحاربون من أجل تحقيق هدف واحد".
وتابع: "بلماضي أثبت أنه مدرب يمتلك شخصية قوية، فهو لا يبالي بأسماء اللاعبين وفرقهم، بقدر ما يهتم بمن يقدم الإضافة في الملعب، وهذا ما صنع الفارق في كأس أفريقيا الماضية".
وأضاف: "لم أندم أبدًا على اختياري اللعب للمنتخب الفرنسي، فقد حظيت معه بفرصة اللعب إلى جانب العديد من الأسماء اللامعة، وشاركت في عدة بطولات وتوجت بالألقاب".
وواصل: "اختياري كان رياضيًا بحتًا، فالمنتخب الجزائري لم يكن في أفضل أحواله في ذلك الوقت، كما أن الأندية الكبيرة تنظر إلى لاعبي المنتخبات الأوروبية القوية بشكل مختلف عن الأفارقة".
وعن استبعاد زميله السابق، كريم بنزيما، عن صفوف منتخب الديوك، قال "أحترم ديديه ديشامب كشخص، رغم أنه لا يحبني، لكنني في المقابل لست معجبًا بأسلوبه وطريقة تعامله، لأن خياراته شخصية وغير مهنية، ولو كانت عكس ذلك لتم استدعائي للمنتخب، رفقة بنزيما، الذي أنصحه بالاعتزال الدولي، فهو ليس بحاجة للمنتخب".
وأضاف: "لو خيرت بين اللعب مع محرز أو صلاح، سأختار محرز طبعا، لأنه قبل كل شيء جزائري، وأنا أحب طريقة لعبه كثيرًا، كما أنه يلعب للفريق، ويجيد لعب الثنائيات وهذا يساعدني".
وأكمل "صلاح يختلف عن محرز، فهو لاعب فردي، يهتم كثيرا بتسجيل الأهداف وتحطيم الأرقام، لكن هذا لا يعني أنني أراه أنانيا".
وختم: "بالنسبة لي أرى أن رياض محرز هو أفضل لاعب عربي في الوقت الحالي، وأعتقد أن لخضر بلومي هو أفضل لاعب جزائري على مر التاريخ".
وقال "نصري" في تصريحات تلفزيونية: "المنتخب الجزائري تطور كثيرًا في عهد المدرب جمال بلماضي، فهذا الرجل استطاع تغليب روح الفريق على الفرديات، وجعل كل اللاعبين يحاربون من أجل تحقيق هدف واحد".
وتابع: "بلماضي أثبت أنه مدرب يمتلك شخصية قوية، فهو لا يبالي بأسماء اللاعبين وفرقهم، بقدر ما يهتم بمن يقدم الإضافة في الملعب، وهذا ما صنع الفارق في كأس أفريقيا الماضية".
وأضاف: "لم أندم أبدًا على اختياري اللعب للمنتخب الفرنسي، فقد حظيت معه بفرصة اللعب إلى جانب العديد من الأسماء اللامعة، وشاركت في عدة بطولات وتوجت بالألقاب".
وواصل: "اختياري كان رياضيًا بحتًا، فالمنتخب الجزائري لم يكن في أفضل أحواله في ذلك الوقت، كما أن الأندية الكبيرة تنظر إلى لاعبي المنتخبات الأوروبية القوية بشكل مختلف عن الأفارقة".
وعن استبعاد زميله السابق، كريم بنزيما، عن صفوف منتخب الديوك، قال "أحترم ديديه ديشامب كشخص، رغم أنه لا يحبني، لكنني في المقابل لست معجبًا بأسلوبه وطريقة تعامله، لأن خياراته شخصية وغير مهنية، ولو كانت عكس ذلك لتم استدعائي للمنتخب، رفقة بنزيما، الذي أنصحه بالاعتزال الدولي، فهو ليس بحاجة للمنتخب".
وأضاف: "لو خيرت بين اللعب مع محرز أو صلاح، سأختار محرز طبعا، لأنه قبل كل شيء جزائري، وأنا أحب طريقة لعبه كثيرًا، كما أنه يلعب للفريق، ويجيد لعب الثنائيات وهذا يساعدني".
وأكمل "صلاح يختلف عن محرز، فهو لاعب فردي، يهتم كثيرا بتسجيل الأهداف وتحطيم الأرقام، لكن هذا لا يعني أنني أراه أنانيا".
وختم: "بالنسبة لي أرى أن رياض محرز هو أفضل لاعب عربي في الوقت الحالي، وأعتقد أن لخضر بلومي هو أفضل لاعب جزائري على مر التاريخ".