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اقتصاد

كشف بترولى جديد بمعدل يومى 7000 برميل زيت خام و 10 ملايين قدم مكعب غاز

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 09:53 ص
صدى البلد
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مايكل عياد
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن تحقيق كشف بترولى جديد بالصحراء الغربية ASH-2 فى منطقة أبوسنان بعد انتهاء شركة برج العرب للبترول القائمة بالعمليات بالمنطقة من حفر بئر استكشافية ناجحة.

ووضع الكشف اليوم على الإنتاج بمعدل 7000 برميل يوميًا من الزيت الخام و10 ملايين قدم مكعب غاز يوميًا، وذلك فى إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لدعم وزيادة معدلات الاحتياطي والإنتاج من البترول والغاز الطبيعى. 

ويؤكد تحقيق اكتشافات جديدة بمنطقة الصحراء الغربية، أن المنطقة مازالت تتميز باحتمالاتها البترولية والغازية المرتفعة خاصة فى الطبقات العميقة مع التقدم الذى تشهده التكنولوجيات الحديثة والتى ساهمت فى تحقيق عدة اكتشافات واعدة بالمنطقة.

جاء ذلك فى التقرير الذى تلقاه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، من رئيس شركة برج العرب للبترول التى تقوم بالعمليات فى المنطقة نيابة عن هيئة البترول، وشركة كويت انرجى مصر.
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