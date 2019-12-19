استمرت 4 سنوات.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالأقصر .. صور

شهد اللواء دكتور عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر نائبًا عن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، مراسم إنهاء الخصومة الثأرية بين عائلتى أولاد حماد والحكام بالقبلى قامولا.



جاء ذلك بحضور اللواء أيمن راضى مدير أمن الأقصر والقيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب والقيادات الأمنية.



ومن جانبه أثنى اللواء عماد أبو العزايم على مجهود كل من ساهم فى هذا الصلح وخص بالذكر لجنة المصالحات وأعرب عن خالص تقديره لكل من ساهم فى نبذ العنف وحقن الدماء بين أبناء البلد الواحد الذى حثت عليه جميع الشرائع والأديان السماوية .



كما شكر أهالى العائلتين المتسامحتين الذين وأدوا الفتن وتمنى أن يكون عملهم هذا خالصًا لوجه الله.



الصلح يأتى برعاية الأشراف الأدارسة ولجنة المصالحات بالقبلي قامولا، والخصومة الثأرية تعود لقتل أحد أفراد عائلة أولاد حماد بالخطأ قبل 4 سنوات ، أثناء حدوث مشاجرة ، مما أتبعه حدوث مناوشات ومصابين من العائلتين ، وتم تقديم القودة أمام الحضور وأقيم اليوم العزاء فى القتيل.