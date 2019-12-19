الجندي: الطلاق الشفوى لا يقع ولا قيمة له والإشهاد قديما كان مبنيا على الأخلاق..فيديو

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الطلاق الشفوى لا يقع ولا قيمة له، فى ظل العصر الحالى.



وتابع الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "الله قال لهم "فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ"، لافتا إلى أن الله فى كتابه العزيز أمرنا بكتابة الدين، فكيف لا يوجد ما يكتب ويوثق أعراض المؤمنات.



وأكد أن الإشهاد قبل الدولة كان مبنى على الأخلاق والضمائر والمروءة، أما الآن الأمور اختلفت، التوثيق من مصالح الدولة التى استجدت بحكم القانون، الذى سار وليا على الأمة بأكملها، فلا طلاق دون توثيق".



وأشار إلى أن الله أمر كتابة الديون والإشهاد عليها قائلا "الله أمر بتوثيق اتنين كيلو بلح ونحن لا نوثق الطلاق".



وناشد خالد الجندي، الأزواج بعدم إيقاع الطلاق إلا بالتوثيق وأن يكونوا أمناء على حياتهم الزوجية وكذلك الشيوخ بعدم الإفتاء بوقوع الطلاق الشفوي.