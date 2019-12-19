ننشر توصيات لقاء رؤساء النقابات الفرعية للمعلمين بالقاهرة بمدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة

اجتمع اليوم السادة نقباء فرعيات المعلمين بمحافظة القاهرة برئاسة أحمد شعبان الأمين العام المساعد للنقابة العامة مع محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وبحضور محمد عبد التواب مدير عام التعليم العام والتجريبيات بالمديرية ومحمد الحسينى مدير عام الشؤون المالية والإدارية ومنى طاهر مدير ادارة الموارد البشرية بالمديرية.



واستهل سيد آدم نقيب معلمي شرق القاهرة اللقاء بالتأكيد على دور النقابة العامة للمعلمين برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب فى دعم أركان العملية التعليمية لافتا الى ان مديرية التربية والتعليم بالقاهرة من الأركان الرئيسية التى تحرص النقابة على دعمها ودعم مدير المديرية والعاملين بها وأيضًا الإدارات والمدارس بمحافظة القاهرة مشيرا الى ان التواصل البناء يدفع نحو الارتقاء بالعملية التعليمية والمعلمين ايضا.



ومن جانبه رحب محمد عطية بجميع رؤساء النقابات الفرعية للمعلمين بالقاهرة لافتا الى انتمائه للنقابة ومعربا عن تقديره لجهودهم الملحوظة في خدمة المعلمين وانه يحرص على لقاءات نقباء المعلمين للرد على طلبات النقابة الخاصة بالمعلمين.



وقدم أحمد شعبان التوصيات التي اتفق عليها نقباء المعلمين بالقاهرة وهى.



أولا. التوصية بأهمية تعديل لائحة الانضباط المدرسية ورفع التوصيات للجهات المعنية.



ثانيا. تطبيق الحد الأدنى للمدارس التجريبية والمستقبليات.



ثالثا. سرعة حل مشكلة الحوافز المتأخرة لمعلمي الصفوف الأولى عن العام ٢٠١٨/٢٠١٩م.



رابعا. عمل اجتماع تتبناه نقابة المعلمين يشمل ممثلى المالية والمهارات ومديرى الشؤون المالية والادارية لتطبيق برنامج موحد للمرتبات وتوحيد الاستقطاعات والضرائب وخلافه ويطبق خلال الفترة القريبة المقبلة.



خامسا. التوصية بان يكون الاجتماع بصفة دورية.



سادسا. عمل بروتوكول بين مجلس أمناء القاهرة والنقابات الفرعية بالقاهرة.



سابعا. التأكيد على أن المعلم المصرى هو حجز الزاوية فى العملية التعليمية وأهمية رعايته.



ثامنا. التعاون البناء بين النقابات الفرعية ولجانها مع السادة مديرى العموم للتكامل فى خدمة العملية التعليمية والمعلمين.



تاسعا. أن يكون النقل أو الندب في أضيق الحدود وطبقا للقانون.





وحضر الاجتماع كل من احمد شعبان الامين المساعد ورئيس النقابة الفرعية بالوايلى وسيد ادم رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بشرق القاهرة والدكتور ابراهيم الشبكشي رئيس النقابة الفرعية بجنوب القاهرة، و ثروت رشاد رئيس النقابة الفرعية بشمال القاهرة و شكرى التهامى رئيس النقابة الفرعية بحدائق القبة وتمام محمد رئيس النقابة الفرعية بالمعادى،و محمد رشاد رئيس النقابة الفرعية بشبرا، والسيد على رئيس النقابة الفرعية بحلوان، و مصطفى الدلجمونى رئيس النقابة الفرعية بوسط القاهرة،وخالد محمد رئيس النقابة الفرعية بعابدين واشرف عبد المعبود امين فرعية حلوان، وكرم عبداللاه رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة الجديدة وحمدي بخيت رئيس اللجنة النقابية بقصر النيل.

