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منوعات

أرادت استعراض خاتم خطوبتها عبر الإنترنت فواجهت موجة سخرية.. والسبب؟

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 08:42 م
صدى البلد
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هدير علاء
انتهت محاولة سيدة استعراض خاتم خطوبتها الماسي عبر الإنترنت بشكل مزعج ومحرج للغاية بالنسبة إليها، حيث فوجئت بسخرية وانتقاد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحجم الخاتم وتصميمه بشكل عام، وهو ما لم تكن تتوقعه إطلاقًا بدون شك، وذلك وفقًا لما جاء في تقرير نشرته صحيفة "The Sun" البريطانية.

وأوضح التقرير أنه بعد مشاركة لقطة لخاتم الخطوبة على موقع "فيس بوك"، انهالت تعليقات الرواد الذين أعربوا عن دهشتهم حيال حجمه وشكله؛ ولسوء حظ العروس المستقبلية، التي لم تتم الإشارة إلى هويتها أو إلى جنسيتها، فإن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث وصف العديد من الرواد خاتم خطوبتها بـ"القبيح" و"البشع".

وكذلك علق أحد الرواد قائلًا إنه يمكن للعروس استخدامه كـ"أداة للدفاع عن النفس"، بحسب وصفه، واتفق معه آخر في الرأي، حيث علق قائلًا إن: "هذا ليس خاتمًا.. هذا سلاح".

وقد تحولت بذلك محاولة العروس استعراض خاتم خطوبتها إلى صدمة حقيقية بالنسبة إليها في غضون وقت قصير، ومن المؤكد أنها ندمت على هذه الخطوة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى تشبيه بعض الرواد لخاتم الخطوبة بأمور غريبة، من بينها على سبيل المثال "قابس الكهرباء"؛ الجدير بالذكر أنه قد تمت مشاركة صورة الخاتم بشكل واسع على مواقع التواصل في الآونة الأخيرة.
أرادت استعراض خاتم خطوبتها عبر الإنترنت فواجهت موجة سخرية.. والسبب؟
أرادت استعراض خاتم خطوبتها عبر الإنترنت فواجهت موجة سخرية.. والسبب؟
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