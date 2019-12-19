AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الري: إزالة 41 حالة تعد على نهر النيل في ست محافظات

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 08:10 م
إزالة تعديات
إزالة تعديات
Advertisements
أ ش أ
نفذت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل التابعة لوزارة الموارد المائية والري حملة اليوم لإزالة التعديات على نهر النيل في نطاق محافظات (الغربية والمنوفية والبحيرة وأسيوط وسوهاج وأسوان)، ما أسفر عن إزالة 41 حالة تعد على مجرى نهر النيل، ليصبح إجمالي التعديات التي تمت إزالتها على نهر النيل منذ بدء الحملة 50362 حالة تعد.

وتستمر وزارة الموارد المائية والري في العمل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلًا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

وتؤكد وزارة الموارد المائية والري أنها ماضية في جهودها لإزالة كافة التعديات للوصول إلى "نيل بدون تعديات"، ونحو تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في "عداد النيل".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على حقيقة تسرب بقعة زيتية بمياه النيل بمحافظة أسوان

الحكومة ترد على الشائعات.. إلغاء مجانية التعليم.. زيادة القيمة الإيجارية على وحدات إسكان الأكثر احتياجًا.. زيادة سنوات تكليف الأطباء.. انتشار ذباب ناقل للأمراض.. وخصخصة مصانع الغزل والنسيج

الموجة الـ 14 لاسترداد حق الشعب.. استمرار إزالة التعديات على أملاك الدولة.. وجهود مكثفة بالمحافظات لإنهاء الظاهرة بشكل كامل والتصدى بكل حسم للمخالفات

الري: إزالة 14 حالة تعد على نهر النيل في 3 محافظات اليوم

ترشيحاتنا

هل جثمان سيدنا الحسين في مصر | دار الإفتاء توضح

تصرف مؤثر من مسافر على متن طائرة لتحقيق حلم سيدة مسنة.. شاهد ما فعل

أستاذ هندسة .. 7 معلومات عن حسان دياب رئيس وزراء لبنان الجديد

أستاذة بالأزهر تكشف حكمة الإسلام في جعل شهادة المرأة نصف الرجل

فرج عامر يعلن مفاجأة سارة فى سموحة قبل مواجهة الزمالك

الشيخ بديلا لصبحي الغائب.. تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرف مؤثر من مسافر على متن طائرة لتحقيق حلم سيدة مسنة.. شاهد ما فعل

سيات SEAT ترفع سعر السيارة ليون 11 ألف جنيه .. تفاصيل

بعد 4 سنوات غياب | عودة السياحة البريطانية الى شرم الشيخ..واستقبال أول رحلة بالورود .. شاهد