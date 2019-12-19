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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
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أصل الحكاية

بعد تزايد حالات الانتحار.. ماذا فعلت اليابان للحد من هذه الظاهرة؟

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 10:03 م
صورة تعبيرية عن الانتحار
صورة تعبيرية عن الانتحار
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عبدالله قدري
شهدت مصر في الآونة الأخيرة ارتفاع في معدلات الانتحار بين الشباب لأسباب مختلفة، وللحد من هذه الظاهرة، هناك خطط اتخذتها دولة مثل اليابان عندما ارتفعت معدلات الانتحار لديها في أواخر تسعينيات القرن الماضي.

وللوقوف على هذه الخطط يستعرض صدى البلد الخطوط العريضة التي اتخذتها اليابان للحد من حالات الانتحار، وفقا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية.

- في عام 1998 ارتفع عدد حالات الانتحار في اليابان بشكل ملحوظ، ليصل إلى أكثر من 32 ألف مقارنة بالعام السابق الذي بلغت فيه عدد حالات الانتحار إلى أكثر من 24 ألف حالة.

-تبنت اليابان خطة وطنية لمكافحة الانتحار، بدأت حينما عقدت وزارة الصحة مؤتمر وطني لاتخاذ تدابير للوقاية من الانتحار عام 2002.

-أصدر المؤتمر تقريرا حث على ضرورة وجود دراسة متعددة الأوجه للعوامل النفسية والاجتماعية وألا يقتصر العلاج عن الجانب النفسي فقط.

- في عام 2005 نظرت اليابان إلى الانتحار على أنه مشكلة اجتماعية، وتسبب هذا في اتخاذ إجراءات ملموسة، بدأت بتعاون المنظمات غير الحكومية في عقد أول منتدى حول الانتحار، حضره وزراء الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية، وتعهد الوزراء الذين حضروا نيابة عن الحكومة اليابانية بمعالجة مشكلة الانتحار.

-مع بداية عام 2006 اجتمعت المجموعة البرلمانية في اليابان لدعم صياغة قانونية، وفي الحال أقر القانون الأساسي في اليابان خطة للوقاية من الانتحار، من خلال وضع تشريعات تحد من الانتحار، وإصلاح الأجهزة الإدارية.

-مع بداية عام 2009 بدأ انخفاض تدريجي في عدد حالات الانتحار في اليابان، ومع قدوم عام 2012 هبط عدد حالات الانتحار ليصل إلى 30 ألف، وهي أول مرة ينخفض فيها عدد حالات الانتحار منذ عام 1998.
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