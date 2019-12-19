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رياضة

حلمي طولان يكشف مفاوضاته مع الأهلي لضم ثنائي الفريق.. تفاصيل

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 09:55 م
حلمي طولان
حلمي طولان
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محمد رشاد
كشف حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، عن دخول فريقه في مفاوضات مع إدارة الأهلي لضم الثنائي عمار حمدي وصلاح محسن خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال حلمي طولان خلال مداخلة عبر إذاعة "الشباب والرياضة": "علاقتي بالنادي الأهلي ومسئوليه جيدة جدًا، وجهازه الفني بقيادة سيد عبد الحفيظ وهو ابن من أبنائي وتواصلت معه لفتح التواصل من أجل ضم حمدي ومحسن".

وأضاف حلمي طولان: "هذا أسلوبنا الذي نتبعه أننا نتصل بالنادي أولًا، لكي نستأذنه في أن يكون هناك تواصل مع اللاعب الذي نريده، سيد عبد الحفيظ كان رده معي، لك الأولولية في أي لاعب سيرحل من الأهلي عندما نأخذ القرار".

وأتم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي: "الأمور لم تظهر لنا لأن سيد عبدالحفيظ لم يرد علي في آخر قرار وصلوا له في الأهلي".

يذكر أن إنبي يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 10 نقاط.
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