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تكنولوجيا

للمحترفين والألعاب.. LG تكشف عن شاشات جديدة بمواصفات متطورة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 01:00 م
LG 2020 Ultra Monitors
LG 2020 Ultra Monitors
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شيماء عبد المنعم
كشفت شركة إل جي إلكترونيكس، عن الجيل الجديد من شاشات الحواسيب الشخصية Ultra، والتي سيتم الإعلان عنها في معرض CES 2020، لتحسين تجربة المستخدم بشكل كبير من خلال التصميم المتفوق والأداء المتطور.

وبحسب ما ذكره موقع "display daily"، قالت الشركة الكورية في بيان لها: "إنها تعتزم عرض هذه الشاشات خلال مشاركتها بمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020، المقرر إقامته شهر يناير المقبل بمدينة لاس فيجاس الأمريكية". 

وأضافت "LG"، أن الشاشات الثلاث الجديد طرازات 2020 هما ألترا فاين UltraFine، وألترا جير UltraGear، وألترا وايد UltraWideن حصلت على جائزة الابتكار الخاصة بالمعرض CES Innovation Award.

- شاشة UltraFine Ergo:
تعمل هذه الشاشة بتقنية IPS، وتأتي بقياس 31.5 بوصة وبدقة 3840×2160 بكسل، كما تأتي مع معدل سطوع قدره 350 شمعة وبتردد 60 هرتز، وزمن استجابة قدره 5 ميلي ثانية، وتمتاز هذه الشاشة بمفصلها الدوار الذي يسمح للمستخدمين بإمالتها وإدارتها بجهات مختلفة، وبزاوية مختلفة تصل حتى 280 درجة. وهي تأتي مع منفذ USB-C، ومنفذي HDMI، ومنفذ DisplayPort، وتدعم تقنية HDR10، وتدعم UltraFine Ergo تقنية المزامنة الحرة AMD Radeon FreeSync التي تدعم العمل مع معظم بطاقات الرسوميات التي تنتجها شركة إنفيديا، وتُستخدم لمزامنة معدلات الإطار مع معدل تحديث الشاشة، مما يوفر تجربة لعب سلسلة وسريعة.

- شاشة UltraGear:
تعمل هذه الشاشة بتقنية Nano IPS، وتأتي بقياس 27 بوصة وبدقة 3840×2160 بكسل، كما تأتي مع معدل سطوع قدره 450 شمعة، ولأنه موجهة لعشاق الألعاب، فهي تأتي بتردد 144 هرتز، وزمن استجابة لا يتجاوز 1 ميلي ثانية، وتدعم تقنية VESA DisplayHDR 600.

- شاشة UltraWide:
تشترك هذه الشاشة مع شاشة UltraGear في عدد من المواصفات، بما في ذلك نوعية تقنية الشاشة ومعدل السطوع، وعدد منافذ HDMI و DisplayPort، ولكنها تمتاز بأنها تأتي بقياس 37.5 بوصة، وبدقة 3840×1600 بكسل مع نسبة أبعاد 21:9. كما تمتاز بوجود منفذ Thunderbolt.
LG 2020 Ultra Monitors LG 2020 Ultra Monitors
LG 2020 Ultra Monitors LG 2020 Ultra Monitors
LG 2020 Ultra Monitors LG 2020 Ultra Monitors
LG 2020 Ultra Monitors LG 2020 Ultra Monitors
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