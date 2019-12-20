البدء في صب الخرسانة المسلحة لأعمدة عمارات مشروع JANNA بـ ملوي الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم البدء في أعمال صب الخرسانة المسلحة لأعمدة الدور الأرضي لعددٍ من عمارات مشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بمدينة ملوي الجديدة، تمهيدًا لبدء تنفيذ أعمال الخرسانة المسلحة لسقف الدور الأرضي والأدوار المتكررة، مشيرًا إلى أنه جارٍ استكمال أعمال الأساسات المسلحة لباقي العمارات بالمشروع.





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وقال المهندس محمد أحمد الدكروري، رئيس جهاز مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، إنه تم الانتهاء من صب الخرسانة العادية للأساسات عدد ٢٦ عمارة، وكذا الانتهاء من صب الخرسانة المسلحة للأساسات عدد ١٣ عمارة بمشروع"JANNA" بمدينة ملوي الجديدة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي استكمالًا لتنفيذ الأعمال لعدد ٣٤ عمارة نموذج "JANNA " (أرضي + ٧ أدوار)، كما تم الانتهاء من أعمال الفورمة للطرق بالمرحلة العاجلة بالمدينة.





وأضاف الدكروري:أنه تم التنبيه على الشركة المنفذة للمشروع بزيادة معدات صب ونقل الخرسانة للوصول إلى معدل (١٥٠٠ م٣ / يوم)، حتى يتم الانتهاء من المشروع في المواعيد المحددة له، مضيفًا أن ذلك جاء بعد الانتهاء من أعمال المعايرة للخلاطة المركزية التي تم تجهيزها بالمدينة بمعرفة مركز بحوث الإسكان والبناء.



