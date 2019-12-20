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رياضة

الدوري المصري.. الأهلي يتدرب ظهرا استعدادا للاتحاد السكندري

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:50 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته ظهر غدٍ السبت؛ استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري العام.

ومنح رينيه فايلر المدير الفني للفريق، راحة للاعبين اليوم الجمعة؛ لالتقاط الأنفاس بسبب ضغط المباريات، على أن يبدأ غدا التحضير لمواجهة الاتحاد.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على الإسماعيلي بهدف سجله وليد سليمان، في المباراة التي أقيمت أمس على استاد حرس الحدود بالإسكندرية في الجولة التاسعة من الدوري.

وارتفع رصيد الأهلي إلى 21 نقطة محققا العلامة الكاملة من الفوز في 7 مباريات، لينفرد بصدارة بطولة الدوري العام.

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