هيثم سعيد يطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة "أكتر".. فيديو

طرح الفنان هيثم سعيد، فيديو كليب أغنيته الجديدة :"أكتر" عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب" .





وتقول كلمات الأغنية :" أكتر ما تمنيتك إنتا.. روحك و سحرك .. زي ما اتمنيتك جيتلي.. وبقيت بحبك .. وحياتي جمبك..دي هتتعاش.. ومحسبهاش .. وكل اللي كان قبلك عادي كأنه مجاش .. لو كان لغيرك متمناش".





أغنية "أكتر" كلمات عمرو المصري، وألحان أحمد يوسف، وتوزيع مونتي.



