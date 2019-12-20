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ديني

عليهم حقوق للبلاد.. وزير الأوقاف: إذا لم يكن الشاب ذا مروءة فلن نجدها في شيخوخته.. فيديو

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:33 م
وزير الأوقاف: إذا
وزير الأوقاف: إذا لم يكن الشاب ذا مرؤءة في شبابه فلن نجدها
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محمد شحتة
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن المرء إذا لم يكن ذا مروءة في مرحلة الشباب فلا ينتظر منه في شيخوخته.

وأضاف وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة من مسجد السلام ببورسعيد، أن النبي يحث الشباب على الصدقة في مرحلة الشباب والصدقة لا تكون بالمال فقط وإنما تتطرق إلى عمل الخير ومساعدة الناس ونشر العلم وغيرها.

وأشار إلى أن الله يبارك في الشباب الطامحين، مناشدا الشباب بأن يحققوا ما يطمح إليه المجتمع منهم، وأن يتعلموا العلوم المختلفة التي تساعد على النهوض بالمجتمع.

وأكد أن الشباب عليهم حقوق للبلاد أجلها يد تبني مجدا وعقل يفكر، فالحق مقابل الواجب، سائلا الله أن يبارك في الشباب والأوطان وأن ينفع بهم دينهم ومجتمعهم وأنفسهم.

وذكر أن الأزهر يحمل علي عاتقه حماية الشباب من التطرف، وتأهيلهم لمواجهة التحديات الراهنة نحو بناء دولة قوية، وكذلك تحمله نشر الأمانة العلمية للعلوم الأزهرية ، فالأزهر له مكانته فى قلوب مسلمى العالم، يأتى إليه الوافدون من شتي بقاع الأرض، لينهلوا من علومه النظرية والتطبيقية، لتكون معينًا لهم عند رجوعهم لبلدانهم".
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