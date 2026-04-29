أغنية أمانة عليك تجمع مرتضى فتيتي ووليد التونسي

أصدر الفنان التونسي مرتضى فتيتي أحدث أعماله الغنائية بعنوان “أمانة عليك”، وهي أغنية باللهجة التونسية .

العمل شكّل محطة مميزة من خلال لقاء فني جمع فتيتي مع الفنان وليد التونسي، الذي يعود إلى الساحة الغنائية بعد فترة غياب طويلة بسبب ظروف صحية.

وجرى تصوير الفيديو كليب داخل أجواء استوديو بسيطة، تحت إدارة المخرج Sendy Zardi.

وتتمحور فكرة “أمانة عليك” حول تجربة الانفصال عن علاقة مؤذية، والدعوة إلى التحرر من قيودها، مع التأكيد على أهمية المضي قدمًا رغم الألم. وتجمع الأغنية بين مشاعر الحزن والقوة، في رسالة تحفّز على تجاوز الماضي واحتضان بداية جديدة.

يُذكر أن مرتضى فتيتي كان قد حقق نجاحًا لافتًا مؤخرًا من خلال أغنيته “قمرة”، التي سجلت انتشارًا واسعًا، حيث تجاوزت مئات الآلاف من المشاهدات خلال أيام قليلة من إصدارها، قبل أن تحقق ملايين المشاهدات على منصة يوتيوب، إلى جانب حضور قوي على تطبيق TikTok، حيث تحولت إلى ترند واستخدمها عدد كبير من المستخدمين في مقاطعهم، ما عزز من مكانته كأحد أبرز نجوم الساحة الموسيقية التونسية حاليًا.