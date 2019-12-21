ورق الجوافة مش بس للبرد .. 5 فوائد صحية غير متوقعة أبرزها إنقاص الوزن .. وعلاج فعال لمشاكل التجميل .. ووصفة مضمونة لفرد الشعر المجعد

ورق الجوافة يساعد في علاج مرضي السكر والسمنة

مزج ورق الجوافة مع زيت جوز الهند ينعم ويقوي الشعر





يساعد أوراق الجوافة فى علاج العديد من الأمراض والمشكلات الصحية سواء تلك التي تصيب الجسم أو الشعر فمالا يعرفه كثيرون أن ورق الجوافة قادر على علاج العديد من المشاكل التجميلية التى تعاني منها النساء والفتيات.





نعرض في هذا التقرير أبرز فوائد ورق الجوافة الصحية والتجميلية وكيفية استخدامه فى علاج مشكلة الشعر الضعيف والمجعد حيث يساعد ورق الجوافة في مكافحة تجعد الشعر غير الضروري في شعرك ويجعله أكثر قابلية للإدارة، كما أن ورق الجوافة لها قدرة على جعل الشعر أكثر قوة ونعومة.





الفوائد الصحية:

المساعدة في تخفيف الوزن:

الجوافة تساعد في تخفيض الوزن عن طريق منع النشويات المعقدة من تحويلها إلى سكريات من قبل الجسم فأوراق الجوافة تمنع تحويل الكربوهيدرات إلى مركبات قابلة للاستخدام.





مفيد لمرضى السكر:

وفقا لبحث أجراه معهد ياكولت المركزية في اليابان أن اوراق الجوافة يمكن أن تقلل بشكل فعال السكر في الدم لدى مرضى السكري عن طريق الحد من نشاط انزيم ألفا glucosidease. وعلاوة على ذلك، فإنه يمنع امتصاص السكروز والمالتوز من الجسم، وبالتالي تخفيض مستويات السكر في الدم. شرب منقوع أوراق الجوافة لمدة 12 أسبوعا يقلل من مستويات السكر في الدم دون زيادة إنتاج الإنسولين.





انخفاض الكولسترول:

وقد أثبتت الأبحاث أن شرب الشاي أوراق الجوافة لمدة 3 شهور يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في LDL أو الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية دون أي تأثير سلبي على الكولسترول الجيد. الى جانب ذلك، أوراق الجوافة هي منشط للكبد .





علاج الإسهال :

أوراق الجوافة هي علاج فعال للإسهال . تغلي 30 غراما من أوراق الجوافة مع حفنة من أرز مطحون ناعم في كوب من الماء ويغلى دقائق ثم يشرب و يكرر مرتين في اليوم .





تساعد في عملية الهضم:

أوراق الجوافه تساعد في عملية الهضم من خلال تحفيز إنتاج انزيم الهضم. كما أنها مضاد للجراثيم قوى قهى تقتل البكتيريا في بطانة القناة الهضمية وتوقف انتشار الانزيمات السامة بواسطة البكتيريا. أوراق الجوافة مفيدة بشكل خاص في حالة التسمم الغذائي وكذلك تستخدم كمهدئ، و تهالج نوبات التقيؤ والغثيان و تخفف من آلام المعدة، الطريقه : تغلي 8 قطع من أوراق الجوافة في 1.5 لتر من الماء ويشرب ثلاث مرات يوميا.





كيفية استخدام ورق الجوافة للشعر

إليك طريقة استخدام ورق الجوافة فى تنعيم الشعر المجعد وجعله أكثر تألقا وجمالا وفقا لما ذكره موقع "boldsky".

مكونات وصفة ورق الجوافة:

حفنة من أوراق الجوافة

2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند





طريقة استخدام وصفة ورق الجوافة:

- اطحني بعض أوراق الجوافة مع بعض زيت جوز الهند وجعلها في عجينة.

- ضعيه على شعرك وضعه على قبعة الدش.

- اتركي المزيج على شعرك لنصف ساعة. اغسليه باستخدام الشامبو والبلسم العادي.