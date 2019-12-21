تفسير رؤية نور أبيض في المنام .. معبر رؤى يوضح المقصود بـ 5 أنواع من النور |فيديو

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وأوضح«الفواخري»خلال تقديمه برنامج أسرار الرؤى على قناة المحور الفضائية، ردًا على سؤال: ما تفسير رؤية نور أبيض في المنام ؟ أن أعظم نور هو نور الحق سبحانه وتعالى كما قال جل شأنه: « اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (35)» النور.

وأضاف أن أعظم الأنوار بعد نور الحق هو نور النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عنه ربه: «يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ (15)»المائدة، لافتًا إلى أن النور الذي يلي نور رسول الله هو نور القرآن الكريم كما ذكر في سورة الشورى: « وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (52)».وتابع مفسر الأحلام أنه يلي بعد أنوار الرسول والقرآن نور الإسلام كما قال الله تعالى: «أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (22)»الزمر، ثم نور المؤمن كما قال تعالى: « وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ (40)»النور.واستطرد «الفواخري»أن رؤية العبد في المنام لنور يتبعه جيش، فهو رسول الله صلى الله صلى عليه وسلم، مؤكدًا أنه لا يوجد إمام يشار إليه بالنور إلا رسول الله صلى اله عليه وسلم.وأفاد بأن رؤية خط مرسوم من النور يمشي عليه الإنسان فمعناه الصراط المستقيم كما قال تعالى: «وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (153)»الأنعام.واختتم الشيخ موسى الفواخري، مفسر الأحلام بيانه بأن الشخص الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في المنام، إن كان طفلا فسيكون له قدر عظيم.